Ten trudny rok zakończył się legendarnym momentem na sylwestrowej scenie Polsatu! Trzy królowe na jednej estradzie to coś czego nikt się nie spodziewał, ale każdy z nas potrzebował. Doda i Maryla Rodowicz spontanicznie dołączyły do Beaty Kozidrak podczas wykonania "Tej samej chwili"! Co za wzruszająca chwila - podsumował Krzysztof Ibisz. Samej Beacie Kozidrak trudno było powstrzymać łzy podczas występu, kiedy u swojego boku zobaczyła koleżanki z branży. Ich śladem podążyli również pozostali uczestnicy sylwestrowej domówki z Polsatem. Spontaniczny pomysł Dody i Maryli Rodowicz stał się ikoniczną chwilą podczas pożegnania 2020 roku! Koniecznie musicie zobaczyć ten moment! Zobacz także: Sylwester jednak z Marylą Rodowicz! Wokalistka wystąpi w telewizji! Znamy szczegóły Doda, Beata Kozidrak i Maryla Rodowicz na Sylwestrze 2020/2021 Finałowy występ Beaty Kozidrak z "Tą samą chwilą" z pewnością przejdzie do historii ze względu na to, co wydarzyło się na scenie! Do wspaniałej liderki Bajmu postanowiły spontanicznie dołączyć Doda oraz Maryla Rodowicz. Ten pomysł zrodził się w głowie Dody już w chwili występu Beaty tuż przed przywitaniem nowego 2021 roku! Kulisy tego, co działo się wówczas na backstage'u pokazała Doda na swoim Instagramie. Chwilę później do tych trzech królowych polskiej sceny dołączyli wszyscy inni wokaliści, którzy zabawiali nas podczas sylwestrowej imprezy! Beata Kozidrak na widok Dody i Maryli Rodowicz nie kryła zdziwienia, a głos załamał jej się ze wzruszenia! WOW! O kurde się popłaczę zaraz - powiedziała Beata Trudno o inną reakcję! Koniecznie musicie zobaczyć ten wzruszający moment! Czy to najpiękniejsze pożegnanie trudnego 2020 roku? Z pewnością tak, ale chcemy więcej! I mogą...