Julia Rosnowska właśnie podzieliła się radosną nowiną. Właśnie została mamą po raz drugi. W sieci umieściła wzruszające, pierwsze zdjęcie z młodszą pociechą. Okazuje się, że aktorka urodziła już kilka dni temu, jednak z przekazaniem dobrej nowiny postanowiła nieco poczekać:

Julia Rosnowska urodziła. Pokazała zdjęcie dziecka

Julia Rosnowska właśnie po raz drugi została mamą. Jej pierwsze dziecko przyszło na świat w 2019 roku. Niedawno w mediach wybuchła burza, po jednym z artykułów, sugerującym, że aktorka wychowuje je nie określając jego płci. Wówczas aktorka wydała długie oświadczenie, w którym zdementowała doniesienia:

Prywatnie moje dziecko ma płeć, ma także imię i twarz. Wiem - szokujące - napisała we wpisie na Instagramie.

Julia Rosnowska zwróciła się wówczas do mediów z prośbą, by nie zajmowały się określaniem płci jej dziecka, skoro sama publicznie nigdy nie zabrała na ten temat głosu. Pokreśliła, że to, że nie skupia się na płci dziecka, wynika z poszanowania jego prawa do prywatności i tego, by po latach nie musiało czytać w Internecie o sobie rzeczy, na które nie miało wpływu. Podczas pierwszego porodu określiła swoje dziecko mianem "Małego Człowieka". Kilka dni temu została mamą po raz drugi.

julia.rosnowska/Instagram

W przypadku drugiej pociechy również postanowiła nie dzielić się z internautami tym, czy to synek czy córeczka. Drugie dziecko określiła mianem "Mniejszego Człowieka". Przy okazji opublikowała w sieci wzruszający opis:

Mniejszy Człowiek jest z nami od kilku dni i szukamy się w nowej rzeczywistości. Hormony totalnej euforii powoli opadają i wkrada się pierwsze zmęczenie. Ale zostaje przeogromna wdzięczność.

Wdzięczność dla ludzi którzy ze mną byli i pomogli Mniejszemu i mi przejść przez ten portal.

Wdzięczność, że wszystko potoczyło się najpiękniej jak mogło w zastanych okolicznościach.

Wdzięczność, że znów było mi dane poczuć jak to jest być częścią kontinuum.

Wdzięczność dla mnie samej, bo umiałam o siebie zadbać.

Wdzięczność dla mojego ciała, że wykonało taką niewiarygodną pracę przez te 9 miesięcy i jeszcze bardziej niesamowitą przez te ostatnich kilka godzin w porodzie. I że teraz w połogu nadal tak ciężko pracuje.

Kocham Cię ciało. Jesteś wspaniałe.

No i też wdzięczność bo takie dziś piękne słońce.

Trochę może patetycznie, ale jak rodzą się człowiek i rodzic to ciężko nie być ciut patetycznym.

Julia Rosnowska opublikowała w sieci również pierwsze zdjęcie z maluszkiem. Szczęśliwej mamie i nowonarodzonemu maleństwu życzymy dużo zdrowia!