Martyna Wojciechowska ma powody do radości. Uwielbiana przez widzów gwiazda TVN z samego rana ogłosiła ważne dla jej fanów informacje. To już się dzieje! Podróżniczka nie ukrywa swojego szczęścia.

Martyna Wojciechowska rusza na nagrania "Kobiety na krańcu świata"

Martyna Wojciechowska już od lat prowadzi program "Kobieta na krańcu świata". Widzowie uwielbiają podróżniczy format, który jest emitowany na antenie TVN od 2009 roku. To właśnie podczas pracy nad jednym z odcinków Martyna Wojciechowska poznała Kabulę. Dziennikarka i podróżniczka poruszona losami Kabuli postanowiła ją adoptować.

Teraz okazuje się, że Martyna Wojciechowska wyrusza w kolejną podróż na nagrania nowej odsłony "Kobiety na krańcu świata". Z samego rana opublikowała na Instagramie nagranie i wpis, w którym ogłasza rozpoczęcie przygody.

NO TO W DROGĘ. Tradycyjnie pobudka o bardzo nieprzyzwoitej godzinie, a to oznacza jedno: program KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA wzywa!Przed nami dość długa droga i zmieniamy mróz na ciepło, tylko jakieś 40 stopni różnicy w temperaturze. Jaki kierunek obstawiacie? napisała dziennikarka.

Fani od razu ruszyli z komentarzami próbując odgadnąć, jaki tym razem jest cel podróży Martyny Wojciechowskiej. Dziennikarka już po kilku godzinach podczas relacji na InstaStories wyznała, że udaje się do Kalkuty.

Może i niewyspana, ale za to szczęśliwa! napisała w relacji.

Teraz nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne relacje z podróży, a później na program "Kobieta na krańcu świata" z Kalkuty.

Martyna Wojciechowska pochwaliła się sukcesem Kabuli

Dziś Martyna Wojciechowska jest w podróży na nagrania "Kobiety na krańcu świata", ale jeszcze kilka tygodni temu świętowała razem ze swoją adoptowaną córką. W grudniu 2025 roku Martyna Wojciechowska przekazała radosne wieści o Kabuli. Okazało się wówczas, że jej adoptowana córka zakończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Aruszy i rozpoczęła już kolejne studia.

