Martyna Wojciechowska pokazała intymne zdjęcie z okazji urodzin Przemka Kossakowskiego. Miłość kwitnie!

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski po raz pierwszy razem pojawili się na Balu TVN dwa lata temu. Rzadko komentują swoje życie prywatne, ale na ich wspólnych relacjach umieszczanych w mediach społecznościowych widać, że doskonale się dogadują i są szczęśliwi. Teraz podróżniczka publicznie złożyła życzenia urodzinowe partnerowi i pokazała ich wspólne zdjęcie z sesji zdjęciowej! Tylko spójrzcie...

Jakiś czas temu na jednym ze zdjęć opublikowanych na Instagramie na palcu podróżniczki pojawiła się obrączka. Jak udało się dowiedzieć magazynowi "Flesz" para nie wzięła jeszcze ślubu, ale niedawno Przemek Kossakowski w swoim nowym programie nazwał Martynę Wojciechowską swoją narzeczoną, a to oznacza, że ich związek wkroczył już na kolejny etap:

Michał, okazał się być zagorzałym fanem programów Martyny Wojciechowskiej i kilkakrotnie w trakcie wyprawy wypytywał o moją narzeczoną. To był najlepszy moment, żeby porozmawiał z nią osobiście – powiedział wprost Kossakowski w jednym z odcinków "Down the road. Zespół w trasie".