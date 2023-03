Gwiazdy na imprezie TVN! Gessler w krwistej czerwieni, Drzyzga z walizką [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Po odejściu Edwarda Miszczaka z TVN Agnieszka Woźniak-Starak nie kryła poruszenia. Nikt już nie ma złudzeń co do tego, że jedną z najpopularniejszych stacji w Polsce, w której pracuje mnóstwo gwiazd, czekają wielkie zmiany. Niewykluczone, że za jakiś czas, niektóre znane osobowości zniknął z anteny TVN , a na ich miejscu pojawią się nowe twarze. Ostatnio Agnieszka Woźniak-Starak ujawniła, że w najbliższym czasie przestanie pojawiać się w „Dzień dobry TVN”. Prezenterka prowadzi weekendowe wydanie popularnego magazynu porannego. Widzowie nie zobaczą jej w lipcu. Podała też powód chwilowego rozstania ze stacją. Agnieszka Woźniak-Starak znika z „Dzień dobry TVN” na czas urlopu Fani „Dzień dobry TVN” mogli się już przyzwyczaić do tego, że w weekendowe poranki spędzają w towarzystwie Agnieszki Woźniak-Starak i Ewy Drzyzgi . Okazało się, że na czas letni poranny program czekają niemałe roszady. Ostatnio dużo mówi się o tym, że Filip Chajzer może stracić pracę w TVN po odejściu Edwarda Miszczaka . Teraz Agnieszka Woźniak-Starak opowiedziała o swoich planach w rozmowie z serwisem Plotek.pl. Zobacz także: Tłum fanów pod studiem "Dzień Dobry TVN". Wszyscy czekali na Agnieszkę Woźniak-Starak. ZDJĘCIA Udzielając wywiadu popularnemu portalowi, Agnieszka Woźniak-Starak przyznała, że grafik pracowników stacji TVN został już ułożony. Prezenterka zdradziła, że zarówno ona, jak i Ewa Drzyzga dostały wolne na cały lipiec. Dodała, że widzowie „Dzień dobry TVN” będą mogli ją zobaczyć dopiero pod koniec pierwszego tygodnia sierpnia. Nie będzie żadnych roszad. Mamy już ułożony grafik na lipiec i sierpień. My z Ewą mamy to szczęście, że w lipcu nie mamy żadnego dyżuru, więc mamy wakacje. Wracamy 6 sierpnia, ale w naszej parze – powiedziała na łamach serwisu...