Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski są zaręczeni? Ten wpis nie pozostawia wątpliwości

Czy Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski są już zaręczeni? Podróżniczka zamieściła długi wpis na Instagramie, w którym wprost nazwała swojego partnera narzeczonym! Czy para teraz zdecyduje się na ślub?

Zobaczcie cały wpis Martyny Wojciechowskiej!

Wojciechowska i Kossakowski są już po zaręczynach?

Martyna Wojciechowska znalazła szczęście u boku Przemka Kossakowskiego ponad dwa lata temu. Z pewnością połączyła ich wspólna pasja do podróżowania. Para jednak należy do grona gwiazd, które bardzo strzegą swojej prywatności i w mediach społecznościowych skupiają się głównie na działalności zawodowej. Nie od dziś wiadomo również, że mają wielkie serca i wspólnie angażują się w pomoc potrzebującym.

Tym razem na Instagramie Martyny Wojciechowskiej pojawiły się zdjęcia, na których możemy zobaczyć jak para pomaga w rozwożeniu ciepłych posiłków dla seniorów. Pod fotografiami pojawił się wpis, z którego możemy wywnioskować, że Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski są już zaręczeni!

JAK ROMANTYCZNIE SPĘDZIĆ SOBOTĘ?😍❤️

👉 Daj się zaprosić na randkę 👉 Zaproś kumpla swojego narzeczonego do pomocy. (Jak nie masz narzeczonego to zaproś kogoś innego) 👉 Zapakuj cały bagażnik obiadami (zupa, krokiety, pierogi, owoce, ciasto) 👉 Rozwieź jedzenie osobom starszym, które potrzebują wsparcia w czasie pandemii [...] - napisała na Instagramie Martyna Wojciechowska.

W dalszej części wpisu Martyna Wojciechowska zachęciła również swoich fanów do przyłączenia się do akcji "Senior w koronie" i pomocy osobom starszym właśnie poprzez rozwożenie posiłków czy dostarczenie leków. Pod koniec swojego postu podróżniczka również odniosła się do swojego narzeczonego.

Możecie przyłączyć się do zbiórki, rozwozić obiady, wykupić i dowieźć lekarstwa, zrobić cokolwiek dla starszych osób, którym w tym okresie jest szczególnie trudno❤️ 👉 Po zrealizowaniu powyższych punktów możecie zjeść wspólny posiłek i udać się na zasłużony spoczynek. Z samym narzeczonym, bez kumpla🤪 - napisała Martyna Wojciechowska.

Oczywiście narzeczonym składamy serdeczne gratulacje! To wspaniała para o wielkich sercach! Na razie jednak nie wiadomo czy para planuje ślub i jak znamy Martynę Wojciechowską i Przemka Kossakowskiego, na pewno będą chcieli szczegóły zachować dla siebie. Tymczasem zobaczcie wpis podróżniczki, z którego dowiadujemy się o zaręczynach tej dwójki!

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski są parą od ponad dwóch lat! Swoje życie prywatne starają się jednak zatrzymać tylko dla siebie.

Myślicie, że zdecydują się na ślub?