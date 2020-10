Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski pokazali zdjęcia z podróży... przedślubnej! "Zawsze lubiliśmy robić wszystko po swojemu"

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski przed tygodniem wzięli ślub! Oczywiście utrzymali wszystko w sekrecie, a o tym wyjątkowym wydarzeniu, dowiedzieliśmy się dopiero po fakcie. Większość nowych małżeństw wybiera się w podróże poślubne, jednak w obecnej sytuacji, kiedy szaleje koronawirus, jest to nieco utrudnione. Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski zdecydowali się zorganizować swój wyjazd... jeszcze przed ślubem! Małżonkowie właśnie pochwalili się zdjęciami z podróży na Instagramie. Zobaczcie sami!

Wojciechowska i Kossakowski pokazali zdjęcia z podróży przedślubnej!

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski to jedna z najbardziej lubianych par polskiego show biznesu. Są ze sobą już od kilku lat, jedną z rzczy, która ich połczyła, jest wspólna pasja do podróży. Wojciechowska i Kossakowski należą do grona gwiazd, które pilnie strzegą swojej prywatności i w mediach społecznościowych skupiają się głównie na swojej działalności zawodowej. Jednak przed tygodniem para postanowiła podzielić się z fanami wyjątkowym wydarzeniem. Okazało się, że Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski wzięli ślub! Tuż po ceremonii na Instagramie podróżnika pojawiło się zdjęcie oraz wzruszający wpis.

Dzisiaj wiele się zmieniło, choć dla nas nie zmieniło się nic. Jesteśmy małżeństwem. Życzcie nam dobrze - napisał pod zdjęciem z Martyną Wojciechowską, Przemysław Kossakowski.

Jak się okazało, para zrezygnowała z podróży poślubnej, ale za to wybrała się w podróż... przedślubną! Zdecydowali się na wspólny wyjazd kamperem po Portugalii. Udało im się wszystko zorganizować przed drugą falą pandemii.

No cóż, zawsze lubiliśmy robić wszystko po swojemu, więc pojechaliśmy w PODRÓŻ PRZEDŚLUBNĄ!😜

Kamperem, z dala od ludzi i zgiełku miast przemierzyliśmy całą Portugalię z północy na południe. Polecamy!

Przy tym szczęśliwie, jak się teraz okazało, zdążyliśmy przed drugą falą pandemii.

A Wy dbajcie o siebie, Kochani!

I dziękujemy za lawinę wspaniałych życzeń od Was!

Tak, zamierzamy być bardzo szczęśliwi❤️

M&P - napisała Martyna Wojciechowska na Instagramie.

Naprawdę wspaniale patrzy się na szczęście tej dwójki! Zobaczcie ich przepiękne zdjęcia z podróży przedślubnej.

Instagram

Ależ oni się kochają!

Instagram

Jeszcze raz gratulujemy!