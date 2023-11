Mimo skomplikowanej relacji, Martyna Gliwińska wsparła Jarosława Bieniuka w kwietniu tego roku, gdy były piłkarz został oskarżony o gwałt na modelce Sylwii Sz. 40-latek nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Opuścił areszt za kaucją. Sprawa jest w toku.

Zawsze stanę murem za Jarosławem. Jesteśmy wciąż bliskim przyjaciółmi i znam go od podszewki. Jeżeli ma to jakieś znaczenie to ręczę, że cała ta fatalna sytuacja to nic innego jak nieudolna próba wyłudzenia - wyznała kilka miesięcy temu Gliwińska w rozmowie z "Faktem".