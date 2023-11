1 z 5

Nie miała wykształcenia aktorskiego, jednak mimo to reżyserzy z chęcią ją zatrudniali. Zaczęła od roli "Suczki" w filmie "Ciemna strona Wenus" Radosława Piwowarskiego, a później otrzymała rolę Marylki w serialu "Złotopolscy". Swoją charyzmą i wielkim uśmiechem przekonała do siebie widzów. Anna Przybylska wyglądała świetnie w mundurze policjantki. Rola w serialu otworzyła przed nią drzwi do show biznesu. Od tego momentu każdy chciał, aby Przybylska grała u niego!

