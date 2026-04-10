Marta Żmuda-Trzebiatowska przekazała w mediach społecznościowych bardzo osobistą wiadomość. Poinformowała o swojej żałobie i poruszyła wyznaniem, jak wspomina bliską jej osobę.

Marta Żmuda-Trzebiatowska poinformowała o śmierci swojej babci. Jak sama zaznaczyła, czekała na moment, w którym poczuje gotowość mówienia o swojej stracie. Smutną informację przekazała obserwującym ją fanom na Instagramie w formie poruszającego wpisu.

Jakiś czas temu odeszła moja ukochana babcia. Nie dzieliłam się tym, bo moja żałoba potrzebowała ciszy. Poza tym IG nie jest dla mnie odpowiednim miejscem „do przeżywania”.Dziś czuję gotowość by Wam coś o tym napisać… zaczęła Marta Żmuda-Trzebiatowska.

W dalszych słowach Żmuda-Trzebiatowska przyznała, że śmierć babci traktuje jako symboliczne zakończenie etapu dzieciństwa. Co więcej, strata bliskiej osoby skłoniła ją do egzystencjalnych refleksji.

Tęsknota za nią - to uczucie towarzyszyć będzie mi już zawsze. Zrozumie każdy kto stracił kogoś ważnego. Pożegnanie z nią jest dla mnie definitywnym zamknięciem etapu mojego dzieciństwa. Zrozumiałam jednak coś ważnego, że jestem kontinuum i każdego dnia odkrywam ile jej we mnie. - dodała.

Najbardziej poruszającym elementem wpisu jest prosta fotografia, którą aktorka zilustrowała swoje słowa. To zdjęcie świeżo upieczonego ucieranego ciasta, którego recepturę w przeszłości przekazała jej babcia. Aktorka doceniając wielkie serce swojej babci zadeklarowała, że to właśnie poprzez przygotowywanie tego szczególnego ciasta swoim dzieciom ma zamiar kultywować pamięć o zmarłej.

To ucierane ciasto, które dziś zrobiłam moim dzieciom - to ona. Ona mnie tego nauczyła. Zawsze witała mnie ciepłym domowym wypiekiem. Tak wyrażała swoją troskę, miłość, zaznaczała swoją obecność.Będę tak robić… zakończyła Żmuda-Trzebiatowska.

W odpowiedziach pod postem pojawiły się kondolencje i poruszające do łez wyrazy współczucia fanów.

Ogromne szczęście mieć w dorosłym życiu babcię. Wspomnienia pozostaną na zawsze.

Mimo że odeszli, w pamięci będą z nami na zawsze czytamy w komentarzach.

