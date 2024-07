Kilka lat temu Marta Żmuda-Trzebiatowska pobierała lekcje boksu i przy okazji uczyła się też podstawowych chwytów samoobrony pod okiem zaprzyjaźnionego antyterrorysty.Teraz aktorka będzie miała okazję by tę naukę wykorzystać i podzielić się swoim doświadczeniem. Już 18 maja Marta zadebiutuje jako prowadząca program „Niepokonane” na antenie ID.

Reklama

Zobacz: Żmuda o rozstaniu z narzeczonym: Nadszedł czas by zadbać o siebie

To program, przedstawiający historie kobiet - ofiar przemocy, którym udało się zachować zimną krew w chwili zagrożenia życia i wyrwać z rąk napastnika. Mam nadzieję, że ich postawy zainspirują także Polki. Moje bohaterki pokażą, że warto się bronić, pokazać, że nie jesteśmy słabe i bezbronne – mówi nam gwiazda.

Jak udało nam się dowiedzieć, zdjęcia do programu były kręcone na warszawskiej Pradze, w starym archiwum, którego wnętrza idealnie współgrają z poruszaną w programie tematyką. Ale to nie koniec dobrych informacji dla fanów Żmudy Trzebiatowskiej. Aktorka pracuje także na planie drugiej części filmu „Listy do M”. Premierę zaplanowano na przyszły rok!

Zobacz na Polki.pl: Dlaczego Żmuda-Trzebiatowska rozstała się z partnerem?



Reklama