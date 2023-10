Takiej aukcji jeszcze nie było! Gwiazdy podarowały redakcji Party kreacje, by dać im drugie życie i jednocześnie pomóc chorym dzieciom. Wieczorowe suknie od topowych projektantów, w których występowała w blasku fleszy na czerwonym dywanie dostępne będą na licytacji. Cały dochód z ich sprzedaży przekazany zostanie Fundacji Polki Mogą Wszystko, która opiekuje się dziećmi chorymi i z niepełnosprawnością. Środki wykorzystane zostaną na leczenie, rehabilitację, niezbędny sprzęt i wszelkie działania, które sprawią, że dzieciństwo podopiecznych fundacji będzie łatwiejsze.

Licytacja kreacji na allegro

Aukcja startuje 14 kwietnia na Allegro i potrwa 10 dni. Efektowne kreacje można licytować na www.fpmw.pl/aukcja/. Cena wywoławcza każdej z nich to 50 zł. Do zdobycia są m.in. zjawiskowa pomarańczowa kreacja Anny Lewandowskiej z Balu Fundacji TVN oraz sceniczna suknię Beaty Kozidrak we wzór panterki. Fanki cekinów i blasku zachwyci mała czerwona Sylwii Bomby oraz bogato zdobiona sukienka Sylwii Madeńskiej. Z kolei dla miłośniczek boho sprawdzi się kobieca sukienka w groszki Olgi Kalickiej. Na aukcji jest też klasyczna marynarka dla mężczyzn, którą podarował Tomasz Ciachorowski. Jeśli chcesz wesprzeć Fundację Polki Mogą Wszystko darowizną bez udziału w aukcji możesz skorzystać z wpłatownika www.fpmw.pl/wplatownik/ lub zrobić przelew na konto fundacji: mbank, 72 1140 1010 0000 5494 1000 1001.

Gwiazdy biorące udział w aukcji

Katarzyna Zielińska

Suknia Katarzyny Zielińskiej pochodzi z kolekcji Giambattisty Valli dla H&M.

East News

Joanna Horodyńska

Ekstrawagancka i bardzo elegancka. Kreacja Joanny Horodyńskiej to coś dla prawdziwych fashionistek.

Mat. prasowe

Anna Lewandowska

Asymetryczna suknia, w której trenerka wystąpiła na Balu Fundacji TVN zaprojektowana była przez duet MMC.

East News

Joanna Koroniewska

Aktorka na licytację podarowała białą sukienkę stworzoną przez duet Paprocki&Brzozowski.

East News

Beata Kozidrak

Sceniczna kreacja królowej polskiej sceny muzycznej to prawdziwa perełka aukcji. Zaprojektowana została przez Patrycję Kujawę.

East News

Olga Kalicka

Sukienka oddana na licytację przez Olgę Kalicką wydaje się dość zachowawcza, ale z wysokimi botkami i paskiem prezentuje się bardzo kobieco. Pochodzi z kolekcji marki Reves, którą Olga prowadzi razem z przyjaciółką, Karoliną Borowską.

East News

Paulina Sykut-Jeżyna

Błyszczący komplet pogodynki jest z kolekcji marki Laurella. Spódnica stworzy też udaną stylizację z gładkim, białym topem.

Instagram

Ewa Farna

Kopertowa sukienka Ewy Farny jest bardzo korzystna dla sylwetki. Sprawdzi się do pracy, na lunch ze znajomymi oraz na wieczór.

East News

Katarzyna Cichopek-Hakiel

Sukienka aktorki może być noszona w dwóch wersjach - z tiulem lub bez. Czarny, wieczorowy model sprawdzi się na wiele okazji.

East News

Magdalena Stużyńska-Brauer

Tuta liczy się kolor. Sukienkę maxi projektu Anny Cichosz najlepiej nosić w minimalistycznej wersji bez mocnych dodatków.

East News

Sylwia Bomba

Cekinowa sukienka marki Lou będzie idealna na wieczorne wyjścia po lockdownie.

Sylwia Madeńska

Bogota zdobiona sukienka marki Boco Clothing świetnie podkreśla figurę.

Instagram

Marta Żmuda Trzebiatowska

Prosta, ale z wyrazistym wzorem. Letnia sukienka Marty Żmudy Trzebiatowskiej ma bardzo kobiecy charakter.

Tomasz Ciachorowski

Inwestowanie w klasykę to zawsze dobry pomysł. Lniana marynarka Tomasza Ciachorowskiego to model na lata.