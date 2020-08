Marta w "M jak miłość" wróci do byłego męża? Drogi prawniczki i Jacka Mileckiego dawno się rozeszły! 

Nowy sezon „M jak miłość” zapowiada się bardzo emocjonująco. W serialu w końcu ostatecznie zostanie zamknięty wątek Artura, w życiu Anety i Olka pojawi się nowa postać, a w małżeństwie Zduńskich kryzys stanie się jeszcze poważniejszy.

Okazuje się, że wiele może się zmienić również w życiu Marty Mostowiak. Po wielu problemach z dzieci i chorobie być może w życiu byłej sędzi sytuacja się ustabilizuje, a może nawet znów nawiąże romans! W wywiadzie dla „Świata Seriali” były mąż Marty szczerze zdradził, że chętnie wróciłby do serialu. Czy to oznacza, że losy Marty i Jacka Mileckiego znów się zejdą?

W życiu Marty szykuje się kolejny romans?

Robert Gonera z serialem "M jak miłość" rozstał się w 2009 roku. Zrezygnował wtedy z roli Jacka Mileckiego. Były mąż Mary Mostowiak miał za sobą mroczne interesy z gangsterami, był uzależniony od hazardu i ostatecznie zniknął z życia sędziny, a ślad po nim zaginął. Teraz aktor, który grała Mileckiego zdecydował się na wyznanie, że z chęcią wróciłby do serialu:

Gdyby zaproponowano mi powrót, z wielką chęcią wrócę. Szczególnie ciepło gwiazdor wspomina Dominikę Ostałowską, którą uwielbiam, bo jest znakomitą aktorką i kochaną osobą. - zdradziła Robert Gonera dla "Świata Seriali".

Czy powrót Roberta Gonery do serialu jest możliwy? Trzeba przyznać, że scenarzyści czasem zaskakują widzów, a ponowne zjawienie się Jacka Mileckiego do "M jak miłość" z pewnością byłoby jedną z największych niespodzianek. Co sądzicie o takim pomyśle?

Zobacz także: Wymowny komentarz Tomasza Ciachorowskiego pod zdjęciem z planu "M jak miłość"! Czy Artur wróci?

Robert Gonera wcielił się w serialu "M jak miłość" w rolę przystojnego prawnika, Jacka Mileckiego, który skradł serce surowej sędziny.

Marta miała też romans z Rafałem, którego grał Jacek Poniedziałek.

fot. MTL Maxfilm

Życie uczuciowe Marty jest mocno zagmatwane. Prawniczka miała już trzech mężów.