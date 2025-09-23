22 września Marta Nawrocka, pierwsza dama RP, odwiedziła restaurację „Pierożek” na Brooklynie w Nowym Jorku. To właśnie tam odbyło się kameralne wydarzenie z udziałem przedstawicielek klubu Beyond – organizacji zrzeszającej Polki, które odniosły sukces za oceanem. Spotkanie miało charakter inspirujący i pełen wzajemnych emocji.

W czasie wydarzenia Marta Nawrocka podkreśliła wyjątkową rolę, jaką odgrywają kobiety polskiego pochodzenia mieszkające w USA. Jej obecność była wyrazem wsparcia i uznania dla ich działalności, zaangażowania i odwagi w codziennym życiu i pracy poza granicami Polski.

Marta Nawrocka zwróciła się do Polek w USA w emocjonalnym wpisie

Tuż po zakończeniu wydarzenia Marta Nawrocka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym podzieliła się swoimi wrażeniami ze spotkania. Nie ukrywała, że Polki, z którymi spotkała się bardzo jej zaimponowały.

Spotkanie z kobietami z polsko-amerykańskiego Klubu Beyond było dla mnie ogromną przyjemnością! Silne, odważne, pracowite i pełne patriotyzmu — pokazują, że polskie serce bije mocno także za granicą. Do zobaczenia! napisała na Instagramie pierwsza dama.

To emocjonalne podziękowanie spotkało się z ciepłym odbiorem wśród uczestniczek oraz społeczności polonijnej.

Marta Nawrocka spotkała się z Polkami w USA

W czasie wydarzenia Marta Nawrocka nie kryła wzruszenia. W rozmowach z uczestniczkami niejednokrotnie podkreślała, jak bardzo imponuje jej siła i determinacja kobiet, które mimo życia na emigracji wciąż reprezentują wartości i ducha Polski.

Jesteście odważne, zdeterminowane, nowoczesne. Pokazujecie, że Polki potrafią łączyć pasję z biznesem i rodzinnymi obowiązkami mówiła wzruszona pierwsza dama.

Brooklyn, jedna z najbardziej znanych dzielnic Nowego Jorku, stał się miejscem niezwykłego spotkania, które pokazało siłę i jedność polskiej społeczności kobiecej za granicą. Restauracja „Pierożek” – lokal z polską duszą – stworzyła idealną przestrzeń do tak wyjątkowego wydarzenia.

Klub Beyond skupia Polki, które swoją przedsiębiorczością, determinacją i nowoczesnym podejściem do życia odniosły sukces zawodowy i osobisty w Stanach Zjednoczonych. To kobiety, które łączą pasję z biznesem, a przy tym nie zapominają o wartościach rodzinnych i patriotyzmie.

Wizyta pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych wywołuje duże emocje w mediach. Zaraz po spotkaniu ONZ Nawroccy wybrali się do luksusowego miejsca na obiad, co również nie umknęło uwadze dziennikarzy.

