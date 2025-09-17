Marta Nawrocka w ogniu porównań z Jolantą Kwaśniewską! Ekspert nie przebierał w słowach

Zaskakujące słowa o Marcie Nawrockiej. „Coś, czego pałac jeszcze nie widział”
Marta Nawrocka zaledwie od 6 sierpnia 2025 roku pełni funkcję pierwszej damy, a już znalazła się w centrum porównań z ikoną stylu - Jolantą Kwaśniewską. Projektant Daniel Jacob Dali wypowiedział się szczerze na temat stylu obu pań. Czy obecna prezydentowa dorówna legendarnej poprzedniczce?
Marta Nawrocka od niespełna dwóch miesięcy pełni funkcję pierwszej damy, którą objęła oficjalnie 6 sierpnia 2025 roku. Od tego momentu każde jej publiczne pojawienie się wywołuje spore zainteresowanie i komentarze ekspertów. Każdy detal stylizacji Nawrockiej jest skrupulatnie oceniany przez media i obserwatorów sceny polityczno-kulturalnej.
Podczas ostatnich dożynek Marta Nawrocka po raz kolejny znalazła się w centrum medialnego zainteresowania. Jej obecność została szeroko odnotowana w mediach, a stylizacja - jak zwykle - dokładnie przeanalizowana. Komentatorzy zgodnie zauważają, że Nawrocka nie musi nawet występować publicznie, by jej temat nie schodził z medialnych nagłówków.
Ekspert porównał styl Marty Nawrockiej do Jolanty Kwaśniewskiej
Dzień po publicznym wystąpieniu Nawrockiej, równie silne wrażenie zrobiła była pierwsza dama – Jolanta Kwaśniewska. Pojawiła się ona na premierze filmu „Sny pełne dymu”, w którym główną rolę zagrał Krzysztof Globisz. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego zaprezentowała się w kwiecistej stylizacji, która spotkała się z entuzjastyczną reakcją ze strony znanego projektanta - Daniela Jacoba Daliego.
W rozmowie z shownews.pl Daniel Jacob Dali nie krył zachwytu nad wyglądem Jolanty Kwaśniewskiej. Podkreślił, że kwiatowe wzory to ponadczasowy element, a sama Kwaśniewska - jako „znawczyni stylu i klasy” - doskonale wie, jak z nich korzystać. Ekspert uznał, że była pierwsza dama „nigdy jeszcze nie zaliczyła żadnej wpadki”, a jej styl jest „wystawny i gustowny”.
Co zaskakujące, projektant wspomniał również o Marcie Nawrockiej. Stwierdził, że obecna pierwsza dama ma wysoko postawioną poprzeczkę i dorównanie Jolancie będzie „bardzo trudne”. Dodał jednak, że Nawrocka dopiero rozpoczęła swoją kadencję i trudno ją obecnie zestawiać z legendą, jaką jest Kwaśniewska.
Ekspert ocenia styl Marty Nawrockiej: To coś nowego
Daniel Jacob Dali zauważył, że Nawrocka już teraz realizuje zapowiedzi o wypracowaniu własnego stylu, nie wzorując się na poprzedniczkach. Przyznał, że nowa pierwsza dama prezentuje połączenie, jakiego jeszcze nie było w pałacu prezydenckim.
Bardzo ciekawie będzie obserwować obecną pierwszą damę, gdyż pokazała nam do tej pory, że lubi łączyć styl sportowy z eleganckim – coś, czego Pałac jeszcze nie widział
Pierwsza dama przyciąga uwagę mediów niemal codziennie. Niedawno Marta Nawrocka wybrała się na zaskakujące zakupy w środku dnia. Przyłapali ją paparazzi.
