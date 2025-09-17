Marta Nawrocka w ogniu porównań z Jolantą Kwaśniewską! Ekspert nie przebierał w słowach

Marta Nawrocka od niespełna dwóch miesięcy pełni funkcję pierwszej damy, którą objęła oficjalnie 6 sierpnia 2025 roku. Od tego momentu każde jej publiczne pojawienie się wywołuje spore zainteresowanie i komentarze ekspertów. Każdy detal stylizacji Nawrockiej jest skrupulatnie oceniany przez media i obserwatorów sceny polityczno-kulturalnej.

Reklama

Podczas ostatnich dożynek Marta Nawrocka po raz kolejny znalazła się w centrum medialnego zainteresowania. Jej obecność została szeroko odnotowana w mediach, a stylizacja - jak zwykle - dokładnie przeanalizowana. Komentatorzy zgodnie zauważają, że Nawrocka nie musi nawet występować publicznie, by jej temat nie schodził z medialnych nagłówków.

Ekspert porównał styl Marty Nawrockiej do Jolanty Kwaśniewskiej

Dzień po publicznym wystąpieniu Nawrockiej, równie silne wrażenie zrobiła była pierwsza dama – Jolanta Kwaśniewska. Pojawiła się ona na premierze filmu „Sny pełne dymu”, w którym główną rolę zagrał Krzysztof Globisz. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego zaprezentowała się w kwiecistej stylizacji, która spotkała się z entuzjastyczną reakcją ze strony znanego projektanta - Daniela Jacoba Daliego.

W rozmowie z shownews.pl Daniel Jacob Dali nie krył zachwytu nad wyglądem Jolanty Kwaśniewskiej. Podkreślił, że kwiatowe wzory to ponadczasowy element, a sama Kwaśniewska - jako „znawczyni stylu i klasy” - doskonale wie, jak z nich korzystać. Ekspert uznał, że była pierwsza dama „nigdy jeszcze nie zaliczyła żadnej wpadki”, a jej styl jest „wystawny i gustowny”.

Co zaskakujące, projektant wspomniał również o Marcie Nawrockiej. Stwierdził, że obecna pierwsza dama ma wysoko postawioną poprzeczkę i dorównanie Jolancie będzie „bardzo trudne”. Dodał jednak, że Nawrocka dopiero rozpoczęła swoją kadencję i trudno ją obecnie zestawiać z legendą, jaką jest Kwaśniewska.

Ekspert ocenia styl Marty Nawrockiej: To coś nowego

Daniel Jacob Dali zauważył, że Nawrocka już teraz realizuje zapowiedzi o wypracowaniu własnego stylu, nie wzorując się na poprzedniczkach. Przyznał, że nowa pierwsza dama prezentuje połączenie, jakiego jeszcze nie było w pałacu prezydenckim.

Bardzo ciekawie będzie obserwować obecną pierwszą damę, gdyż pokazała nam do tej pory, że lubi łączyć styl sportowy z eleganckim – coś, czego Pałac jeszcze nie widział przyznał ekspert.

Pierwsza dama przyciąga uwagę mediów niemal codziennie. Niedawno Marta Nawrocka wybrała się na zaskakujące zakupy w środku dnia. Przyłapali ją paparazzi.

Reklama

Zobacz także: Izabela Janachowska ubrała Martę Nawrocką do Watykanu. Wiemy, jak wyglądała ich współpraca