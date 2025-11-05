Życie Marty Nawrockiej zmieniło się od 6 sierpnia 2025. To wtedy jej mąż został nominowany na Prezydenta RP, a ona sama od tej chwili pełni rolę Pierwszej Damy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Marta Nawrocka jest bardzo aktywną Pierwszą Damą, a każde jej oficjalne wyjście budzi ogromne zainteresowanie. 39-latka pojawiła się właśnie na swojej pierwszej okładce w magazynie „Viva!” i znów zwróciła uwagę wszystkich na siebie. Nie tylko wywiad wzbudza spore emocje, ale przede wszystkim zdjęcie, które pojawiło się na okładce "Vivy". Ekspertka zwraca uwagę na jeden szczegół!

Ekspertka ds. wizerunku chwali elegancję i profesjonalizm Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka w wywiadzie udzielonym magazynowi "Viva" opowiedziała o pierwszych miesiącach życia w pałacu, relacji z mężem i swoim pomyśle na bycie Pierwszą Damą. Okładkowe zdjęcie Marty Nawrockiej natychmiast stało się przedmiotem analizy. Oceniają je nie tylko internauci, którzy są pod wrażeniem pierwszej damy, ale i eksperci. Jedna z nich, Żaneta Kurczyńska w rozmowie z serwisem Plotek.pl przyznała, że Marta Nawrocka wygląda fenomenalnie i zaprezentowała się od jak najlepszej strony.

Elegancja, spokój i autorytet zamknięte w jednym kadrze. Pierwsza dama wygląda tu tak, jak powinna wyglądać kobieta, która wie, że jest obserwowana - z klasą, bez krzyku, bez nadmiaru. Biała koszula i czarne spodnie to klasyka, która nigdy nie zawodzi - sygnał: 'jestem profesjonalna, ale nie zimna, silna, ale nie wyniosła' - powiedziała dla Plotka Żaneta Kurczyńska, ekspertka ds. wizerunku, która prowadzi na YouTubie kanał Okiem PR-owca

Ten jeden gest Marty Nawrockiej zwrócił uwagę ekspertki

Okładkowa sesja Marty Nawrockiej została odebrana bardzo pozytywnie, a zachwytów nad wyglądem i klasą, jaką prezentuje pierwsza dama nie ma końca. Nie tylko sympatycy pary prezydenckiej są pod wrażeniem tej sesji, ale również osoby, które na co dzień wspierają przeciwny obóz polityczny.

Co ciekawe, Żaneta Kurczyńska oprócz pochwał pod adresem Marty Nawrockiej podkreśla, że warto zwrócić uwagę na jeden pozornie drobny, ale bardzo ważny szczegół. Jest nim ułożenie rąk Marty Nawrockiej na okładce "Vivy". Pierwsza Dama w ten sposób chciała przekazać, że jest silną kobietą i ma plan na siebie.

Wyprostowana, ale naturalna, z tym charakterystycznym gestem dłoni przy brodzie. To ruch, który często pojawia się w sesjach biznesowych, bo mówi: 'myślę, analizuję, kontroluję sytuację'. I to widać – w jej spojrzeniu jest czujność i wewnętrzna siła – podkreśla ekspertka.

Jak Wam się podoba okładkowa sesja Marty Nawrockiej?

