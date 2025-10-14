Podczas wizyty w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie Marta Nawrocka zaprezentowała się w granatowym garniturze w odcieniu electric blue. Stylizacja została uwieczniona na zdjęciach, które pojawiły się w mediach społecznościowych pierwszej damy. To kolejna okazja, podczas której Nawrocka postawiła na elegancki, lecz wyważony look.

Marta Nawrocka pojawiła się w przedszkolu w granatowym garniturze

Podczas wizyty w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie Marta Nawrocka aktywnie uczestniczyła w zajęciach z dziećmi. W swoich mediach społecznościowych relacjonowała całe wydarzenie, nie ukrywając emocji.

Dziś razem z przedszkolakami z Pijarskiego Przedszkola w Warszawie odkrywaliśmy Australię. Było mnóstwo radości, ciekawych rozmów i wspólnego poznawania świata oczami najmłodszych. Dziękuję za miłe spotkanie! napisała na Instagramie.

Uwagę zwróciła stylizacja Nawrockiej. Monochromatyczny zestaw w odcieniu electric blue, oceniony przez jedną z ekspertek jako „zestaw obowiązkowy”, potwierdza, że pierwsza dama świadomie buduje swój publiczny wizerunek. To stylizacja, która nie tylko wpisuje się w oficjalny charakter wizyty, ale również subtelnie podkreśla jej obecność i klasę.

Ekspertka komentuje stylizację Marty Nawrockiej

W rozmowie z serwisem Plotek stylizację pierwszej damy oceniła ekspertka mody Ewa Rubasińska-Ianiro. Zwróciła uwagę na monochromatyczny charakter zestawu, który stał się niemal zwyczajowym wyborem Marty Nawrockiej na oficjalne okazje.

Monochromatyczny zestaw garnituru i dopasowanej do niego kolorystycznie bluzki, z niewielkimi dodatkami… To już prawie zwyczajowy zestaw obowiązkowy pierwszej damy na okazje, w których to nie ona ma błyszczeć, ale jednak zaznacza swoją pozycję honorowego gościa oceniła ekspertka.

Ekspertka Ewa Rubasińska-Ianiro odniosła się również do wybranego przez pierwszą damę odcienia – electric blue. Według niej kolor ten niesie za sobą konkretne przesłanie.

Kolor zapewnia dynamikę i odnośnik do niebieskości, które kojarzą się z dobrymi intencjami i delikatnością. Język kolorów to wspaniałe narzędzie do przemawiania do naszej podświadomości, kreowania klimatu wyjaśniła specjalistka.

Taki wybór nie jest przypadkowy – ma on na celu wywołanie określonych emocji i budowanie wizerunku pełnego empatii, a zarazem profesjonalizmu. Ekspertka stwierdziła, że pierwsza dama zastosowała sprawdzony modowy trik.

Takie użycie monochromatycznych zestawów (...) jest świetnym modowym trikiem, żeby pokazać się z klasą i uniknąć przekroczenia dress code'u zdradziła ekspertka.

Wybory modowe pierwszej damy budzą niemałe emocje w mediach zarówno wśród ekspertów, jak i internautów. Niedawno Marta Nawrocka odwiedziła Estonię i wywołała falę komentarzy swoją stylizacją.

