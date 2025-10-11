9 października para prezydencka, Marta Nawrocka i Karol Nawrocki, przyleciała do Estonii. Wizyta była związana z udziałem prezydenta RP w szczycie Grupy Arraiolos 2025. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się tam z przywódcami Włoch, Grecji, Niemiec, Austrii i Słowenii. W tym czasie Marta Nawrocka również nie próżnowała. Pierwsza dama pokazała na Instagramie, co robiła w Estonii.

Reklama

Spotkanie Marty Nawrockiej z proboszczem w Tallinnie

W miniony czwartek para prezydencka udała się do Estonii, a Marta Nawrocka zachwyciła wówczas stylizacją na lotnisku. Teraz z kolei możemy zobaczyć, co pierwsza dama robiła, gdy jej mąż brał udział w oficjalnych spotkaniach. Podczas gdy Karol Nawrocki reprezentował Polskę na politycznym forum, Marta Nawrocka odbyła spotkania o bardziej duchowym i symbolicznym charakterze. Media obiegła informacja o jej wizycie w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tallinnie, gdzie spotkała się z lokalnym proboszczem. Marta Nawrocka wrzuciła do sieci zdjęcia ze spotkania z Polakami w Estonii.

Podczas wizyty w Estonii, w związku z udziałem w szczycie Arraiolos 2025, spotkałam się z proboszczem katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tallinnie oraz z polskim przewodnikiem.To zawsze wielka radość móc spotkać rodaków daleko od domu – ludzi, którzy noszą w sercu gen patriotyzmu pierwsza dama napisała na Instagramie.

Internauci znów zachwyceni Martą Nawrocką

Wpis Marty Nawrockiej w mediach społecznościowych szybko przyciągnął uwagę. Pod postem pierwszej damy momentalnie pojawiły się komentarze. Część internatów zwróciła uwagę na stylizację pierwszej damy.

Piękna nasza Pani Marta

Świetna stylówka!

Nasza pierwsza dama czytamy w komentarzach pod postem na Instagramie.

Marta Nawrocka zaprezentowała czarny total look. Pierwsza dama wybrała czarny golf, ciemną marynarkę i spodnie. Zobaczcie sami!

Zobacz także: