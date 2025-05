Marta Nawrocka, prywatnie żona Karola Nawrockiego, dołączyła do kampanii wyborczej, wspierając męża w drodze do Pałacu Prezydenckiego. W wypowiedzi dla "Super Expressu" zwróciła się do wyborców z osobistym apelem. Jak zaznacza, zna Karola jak nikt inny – jako męża, ojca i człowieka oddanego Polsce. W jej oczach kandydat to osoba, która może zapewnić krajowi stabilność, bezpieczeństwo i rozwój. Marta Nawrocka zapewnia też, że jej mąż będzie blisko zwykłych obywateli i "nie będzie chował się w Pałacu".

Marta Nawrocka apeluje o głosowanie na Karola Nawrockiego

W swojej wypowiedzi Marta Nawrocka jasno wskazuje, że jej mąż to najlepszy wybór dla Polski. Podkreśla jego doświadczenie, uczciwość i determinację w działaniu. Jej zdaniem Karol Nawrocki posiada wszystkie cechy, które powinien mieć prezydent – człowiek oddany, pracowity, odpowiedzialny i gotowy do służby narodowi.

Wybór mojego męża Karola Nawrockiego gwarantuje bezpieczną przyszłość Polski. Niedzielne głosowanie to decyzja o tym czy nasze dzieci będą bezpieczne w drodze do szkoły, na placu zabaw. To wybór tego, czy idąc z moją córką na Bożonarodzeniowy jarmark nie będę musiała się bać. powiedziała Marta Nawrocka w rozmowie z 'Super Expressem'

Marta Nawrocka o kierunku prezydentury jej męża

Zachęcając do głosowania kandydatka na pierwszą damę, zaznacza, że wybór Karola Nawrockiego to nie tylko wybór konkretnej osoby, ale też kierunku, w jakim powinna zmierzać Polska – ku bezpieczeństwu, wolności i przyszłości opartej na wartościach.

Wybór mojego męża to gwarancja wolności. Z nim nie będziemy musieli się obawiać tego, czy możemy mówić co chcemy i żyć jak chcemy, bez ograniczeń czy cenzury. Nie chcę, by ktoś mnie dyskryminował dlatego, że jestem katoliczką. Chcę także mieć wpływ na to czego i kto uczy moje dzieci. Karol to także gwarancja, że nikt nie podniesie kobietom wieku emerytalnego. dodaje żona Karola Nawrockiego

Rola Marty Nawrockiej w kampanii prezydenckiej

Choć Marta Nawrocka do tej pory nie odgrywała dużej roli publicznej, jej zaangażowanie w kampanię prezydencką męża może znacząco wpłynąć na odbiór kandydatury Karola Nawrockiego. Jej emocjonalny, ale jednocześnie racjonalny apel trafia do rodzin i kobiet, które często kierują się intuicją oraz troską o bliskich.

Mój mąż, Karol nie obiecuje złotych gór. Ale obiecuje, że będzie słuchał. Że nie będzie chował się w Pałacu. Że każdą decyzję podejmie z myślą o Was – nie o sobie. Że zawsze będzie naszym głosem – głosem obywateli! Dlatego proszę: pójdźmy na wybory.

