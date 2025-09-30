Prezydent Karol Nawrocki, który objął urząd w sierpniu, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia ZET, opowiedział o życiu prywatnym i funkcjonowaniu w roli głowy państwa. Podkreślił, że mimo napiętego grafiku, w Belwederze mieszka się dobrze." Gdyby nie kamery, mikrofony i ciągli goście, to mieszkałoby się bardzo kameralnie, ale tak też się mieszka całkiem dobrze" powiedział Karol Nawrocki. A co powiedział o swojej żonie?

Karol Nawrocki jest dumny ze swojej żony

Marta Nawrocka już od jakiegoś czasu spełnia się w roli pierwszej damy. Chętnie towarzyszy mężowi podczas oficjalnych wydarzeń, a każda jej stylizacja jest szeroko komentowana w sieci i w mediach. Niedawno rodzina Nawrockich spotkała się z papieżem w Watykanie, a później prezydent i pierwsza dama polecieli do USA. Marta Nawrocka spotkała się wówczas z Melanią Trump na bankiecie. Pierwsza dama jest aktywna również w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje, jak spełnia swoje obowiązki. Internauci są zachwyceni Martą Nawrocką w roli pierwszej damy.

Teraz z kolei Karol Nawrocki wyraził ogromną dumę z działalności swojej żony. W rozmowie z Rymanowskim nie szczędził jej pochwał.

Jestem dumny ze swojej żony. Myślę, że świetnie radzi sobie w roli pierwszej damy, aktywna jest. Wczoraj miała chyba dwa wydarzenia, każdego dnia ma coś ważnego i robi to z wielka pasją, z wielką otwartością, uśmiechem. Jest pochłonięta tym i też tymi myślami, że może zrobić coś dobrego dla Polski, dla konkretnych środowisk, dla osób niepełnosprawnych, dla młodzieży z wykluczonych regionów. Myślę, że moja żona, pierwsza dama jest bardzo pozytywnie nastawiona do swojej roli i jestem z niej dumny wyznała w wywiadzie dla Radia Zet.

Karol Nawrocki o życiu w Belwederze. Kiedy przeprowadzka do Pałacu Prezydenckiego?

Podczas rozmowy poruszono również temat ewentualnej przeprowadzki z Belwederu do Pałacu Prezydenckiego. " Mieszka się dobrze w Belwederze, jeszcze pewnie trochę tu pomieszkamy. (...) Na razie jest dobrze, a pewnie takie decyzje niebawem podejmiemy" zaznaczył prezydent Nawrocki. Z jego słów wynika, że zmiana rezydencji jest możliwa, ale jeszcze nie zapadły żadne konkretne decyzje w tej sprawie.

Prezydent przyznał, że jego rodzina wykonuje w Belwederze te same czynności, co każda inna rodzina w zwykłym mieszkaniu.

Czasami zdarza się, że mogę zjeść obiad, gdy mam przerwę między porannymi a wieczornymi aktywnościami zdradził podczas wywiadu.

Karol Nawrocki w rozmowie z Radiem ZET wielokrotnie podkreślał, że mimo obowiązków prezydenckich, stara się zachować normalność w życiu prywatnym. Nawrocki zaznaczył, że stara się korzystać z każdej chwili wolnego czasu, by spędzić go z bliskimi.

