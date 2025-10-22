Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, razem z mężem Karolem Nawrockim uczestniczyła w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym – koncercie laureatów XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Uroczystość odbyła się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie i przyciągnęła uwagę wielu miłośników muzyki klasycznej z całego świata.

Obecność Marty i Karola Nawrockich na tym prestiżowym wydarzeniu nie przeszła bez echa. Ich obecność podkreśliła wagę i znaczenie Konkursu Chopinowskiego w polskiej kulturze i życiu publicznym. Po zakończeniu koncertu pierwsza dama postanowiła podzielić się swoimi emocjami w mediach społecznościowych.

Konkurs Chopinowski 2025 rozstrzygnięty

Tegoroczna edycja Konkursu Chopinowskiego, czyli XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, wyłoniła zwycięzcę – Erica Lu. Młody pianista zachwycił jury i publiczność swoją interpretacją utworów Fryderyka Chopina, zdobywając najwyższe uznanie i prestiżowy tytuł laureata.

Eric Lu nie był jedynym bohaterem wieczoru. Całe wydarzenie pełne było występów wybitnych pianistów, których talent i pasja do muzyki poruszyły nie tylko widzów, ale również samą pierwszą damę.

Wpis Marty Nawrockiej: "Wasze interpretacje to głos polskiego serca"

Po emocjonującym wieczorze Marta Nawrocka opublikowała na swoim profilu wpis, w którym wyraziła podziw i uznanie dla uczestników konkursu. Słowa pierwszej damy były nie tylko pełne emocji, ale i wyjątkowo poruszające.

Gratulacje dla laureatów XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina! zaczęła swój wpis.

Następnie zwróciła się do artystów, którym podziękowała za emocje.

Wasze interpretacje przypominają, że utwory naszego wspaniałego pianisty to nie tylko dźwięki — to głos polskiego serca, który rozbrzmiewa na całym świecie. Dziękujemy, że z taką pasją niesiecie jego dziedzictwo dalej dodała.

Koncert laureatów XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina odbył się w wyjątkowym miejscu – Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Ten prestiżowy obiekt stał się sceną dla jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku. Marta Nawrocka pojawiła się w spektakularnej stylizacji w dniu finału Konkursu Chopinowskiego i zwróciła uwagę mediów.

Publiczność, zgromadzona w gmachu Teatru Wielkiego, była pod wrażeniem zarówno występów, jak i atmosfery wieczoru. Koncert określano jako „wieczór pełen emocji, talentu oraz niezwykłej muzyki naszego wybitnego polskiego pianisty i kompozytora”. Marta Nawrocka w swoim wpisie zaznaczyła, że twórczość Fryderyka Chopina to „piękno, które nie przemija”.

