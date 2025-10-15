W przeddzień Święta Edukacji Narodowej, pierwsza dama Marta Nawrocka złożyła wizytę w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie. Placówka obchodziła swoje 10-lecie i z tej okazji zorganizowano wyjątkowe spotkanie, w którym uczestniczyła żona prezydenta.

Podczas wizyty, Marta Nawrocka spotkała się zarówno z dziećmi, jak i kadrą przedszkola. Dla wszystkich obecnych była to okazja do bezpośredniego kontaktu z pierwszą damą i zadania jej osobistych pytań. Jedno z nich dotyczyło jej córki.

Marta Nawrocka odpowiedziała na pytanie dotyczące córki

W trakcie spotkania dzieci z Pijarskiego Przedszkola miały okazję zadać Marcie Nawrockiej wiele pytań. Nie zabrakło tematów osobistych, które pozwoliły najmłodszym poznać pierwszą damę z innej strony. Szczególną uwagę zwróciły odpowiedzi dotyczące jej córki Kasi.

Na pytanie o ulubione zwierzę z Australii, Marta Nawrocka odpowiedziała bez wahania: „Najbardziej podoba mi się koala”. Dzieci interesowały się także jej dzieciństwem. Gdy zapytano ją o ulubioną zabawę z młodości, odpowiedziała z uśmiechem: „Gra w gumę na podwórku”.

Jedno z dzieci zapytało również: „W co pani lubi najbardziej bawić się ze swoją córką?”, na co pierwsza dama zdradziła: „Od trzech lat bawimy się cały czas w szkołę”, nawiązując do ulubionej zabawy swojej córki Kasi.

Marta Nawrocka opublikowała emocjonalny wpis na Instagramie

Po zakończeniu wizyty, Marta Nawrocka nie kryła swojego wzruszenia. W relacji opublikowanej na Instagramie podsumowała spotkanie bardzo entuzjastycznym i emocjonalnym wpisem.

Czas spędzony z dziećmi z Pijarskiego Przedszkola w Warszawie był cudowny — tyle ciepła i pozytywnej energii w jednym miejscu! napisała pierwsza dama.

Marta Nawrocka podzieliła się przebiegiem wizyty w Pijarskim Przedszkolu w swoich mediach społecznościowych. Na Instagramie opublikowała dwa posty dokumentujące spotkanie. W jednym z nich pokazała zdjęcia ze wspólnego wyrabiania słodkości z dziećmi, co wzbudziło szczególne zainteresowanie internautów. Drugi post zawierał nagranie wideo podsumowujące całą wizytę.

Warto przypomnieć, że nie tylko rozmowa z dziećmi wywołała zainteresowanie w mediach. Stylizacja Marty Nawrockiej ponownie znalazła się w centrum uwagi i doczekała się komentarza ekspertki.

