Karol Nawrocki, który 6 sierpnia objął urząd prezydenta, kilka dni po zaprzysiężeniu udał się wraz z żoną, Martą Nawrocką, do wsi Cmolas. Para prezydencka spotkała się tam z mieszkańcami, wchodząc w bezpośrednie rozmowy i pozując do wspólnych zdjęć. Wydarzenie to było szczególne dla pierwszej damy – była to jej pierwsza oficjalna wizyta w nowej roli.

Marta Nawrocka jako pierwsza dama na obiedzie u rodziny w Cmolasie

Podczas pobytu w Cmolasie Marta i Karol Nawroccy odwiedzili rodzinę Drapałów. Wspólny obiad stał się okazją do spokojnych rozmów i bliższego poznania gospodarzy. Marta Nawrocka tego dnia zaprezentowała się w eleganckiej, białej bluzce i czarnych spodniach, co – podobnie jak jej wcześniejsze stylizacje podczas zaprzysiężenia – spotkało się z pozytywnym odbiorem w mediach i wśród komentatorów.

Po wizycie w Cmolasie pierwsza dama podzieliła się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Do opublikowanego wpisu dołączyła kilka zdjęć z mieszkańcami oraz z rodziny Drapałów.

Cmolas — tu odbyła się moja pierwsza wizyta w nowej roli. To jak mnie przyjęliście, przeszło najśmielsze oczekiwania. Dziękuję za ciepło, którym nas otaczacie! napisała Nawrocka.

Internauci zachwyceni nową pierwszą damą

Pod postem Marty Nawrockiej pojawiło się wiele ciepłych słów od internautów. Komentujący życzyli parze prezydenckiej powodzenia w prowadzeniu kraju i godnego reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. Pojawiały się również bezpośrednie wyrazy uznania: „Brawo dla pierwszej damy”, „Wspaniała. (...) Dużo dobroci dla pani” – to tylko część wpisów, które wyrażały zachwyt nad stylem, klasą i podejściem Marty Nawrockiej do swojej nowej roli.

Nawroccy zamieszkali w Belwederze

Po zaprzysiężeniu 6 sierpnia 2025 roku, Karol Nawrocki objął urząd prezydenta, a wraz z żoną Martą i dziećmi przeniósł się do historycznej rezydencji – Belwederu. Jego decyzja była częściowo uzasadniona koniecznością remontu apartamentu w Pałacu Prezydenckim, który przez dziesięć lat był domem poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy i wymaga odświeżenia. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że na razie para prezydencka mieszka w Belwederze, choć nie podjęto jeszcze decyzji, czy pozostaną tam na całą kadencję.

Belweder, znany jako rezydencja takich postaci jak Józef Piłsudski, Lech Wałęsa, czy Bronisław Komorowski, stał się nie tylko ich tymczasowym domem, ale także sceną ciepłych rodzinnych chwil. W mediach pojawiły się urocze zdjęcia siedmioletniej córki pary prezydenckiej, Kasi, bawiącej się beztrosko na tarasie i dziedzińcu Belwederu – między jazdą na hulajnodze a jedzeniem deserów z koleżanką. Dodatkowo Karol Nawrocki zaskoczył zgromadzonych, wychylając się w czarnym t‑shircie przez okno Belwederu, machając i zapowiadając wyjście za pół godziny – gest, który podkreślił jego otwartość i spontaniczność.

