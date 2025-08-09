Podczas zaprzysiężenia nowy prezydent RP Karol Nawrocki poruszał się ulicami Warszawy luksusowym BMW serii 7. Towarzyszyła mu pierwsza dama, a kolumna zabezpieczająca składała się również z pojazdów marki BMW. Jak wskazują dostępne źródła, wybrany model to najpewniej wersja Protection – specjalnie opancerzona limuzyna stworzona z myślą o osobach o najwyższym priorytecie bezpieczeństwa. Samochód ten wizualnie niemal nie różni się od cywilnych wersji, ale pod jego karoserią kryje się pancerz trudny do przebicia.

To duża zmiana w porównaniu z poprzednikiem – Andrzej Duda przez lata korzystał z Mercedesa-Maybacha S 600 Guard. Ten opancerzony pojazd oferował ochronę nawet przed ostrzałem z karabinu automatycznego i wybuchami, a jego cena w 2016 roku sięgała około 2 mln złotych.

Oto, czym różni się prezydenckie BMW 7 od poprzedniego Mercedesa

BMW serii 7 najnowszej generacji to synonim elegancji i sportowego luksusu. Eksperci motoryzacyjni porównują go do ultraluksusowych modeli Rolls-Royce’a. Wyróżnia się niezwykłymi osiągami, komfortem i nowoczesnym wyposażeniem. Z kolei Mercedes-Maybach S 600 Guard był bardziej stonowany, ale wyjątkowo skuteczny w kwestii ochrony – zarówno przed kulami, jak i eksplozjami.

Karol Nawrocki postawił na nowoczesność, wybierając pojazd wprowadzony do sprzedaży pod koniec 2022 roku. BMW oferuje opcję napędu elektrycznego o mocy 659 KM, która przy wadze ponad 2,5 tony pozwala rozpędzić się do 100 km/h w 3,7 sekundy. Limuzyna Maybacha z kolei była nastawiona na majestatyczną jazdę i bezpieczeństwo, choć technologicznie dziś może już nie być w pełni konkurencyjna.

BMW 7 Protection – technologia, bezpieczeństwo, luksus

BMW 7 w wersji Protection to jeden z najlepiej zabezpieczonych pojazdów dostępnych na rynku. Posiada opancerzenie trudne do przebicia, a przy tym niemal niewidoczne na pierwszy rzut oka. Samochód oferuje reflektory adaptacyjne, matrycowe światła drogowe i asystenta świateł drogowych BMW Selective Beam.

Ciekawym elementem są reflektory BMW Iconic Glow – opcjonalnie kryształowe, wykonane z elementów Swarovskiego, które pełnią funkcję świateł pozycyjnych i dziennych. Całość tworzy wyjątkowy efekt świetlny, zwłaszcza w połączeniu z podświetlaną atrapą chłodnicy.

Komfort i rozrywka w prezydenckim stylu

Wnętrze nowego samochodu prezydenta RP to prawdziwy salon na kółkach. Wyróżnia się m.in. 31,3-calowym ekranem kinowym wysuwanym z sufitu, który oferuje dostęp do internetu oraz platform streamingowych. W drzwiach tylnych znajdują się dotykowe panele sterujące, a system nagłośnienia Bowers & Wilkins zapewnia dźwięk najwyższej jakości.

Fotele w nowym BMW 7 to nowo zaprojektowane jednostki komfortowe z szerokim zakresem regulacji, ogrzewaniem, wentylacją i funkcją masażu z aż dziewięcioma programami. W kabinie zastosowano nową tapicerkę Veganza – skórę syntetyczną o wysokim komforcie użytkowania.

BMW 7 oferuje też ekskluzywne wykończenie wnętrza – dostępne są warianty z naturalnej skóry Merino i kaszmiru w wersji BMW Individual.

Co jeszcze oferuje nowa „siódemka”? Najważniejsze funkcje i detale

Na pokładzie nowego prezydenckiego BMW znajduje się zakrzywiony, w pełni cyfrowy wyświetlacz – zestaw ekranów o przekątnych 12,3 cala (informacyjny) i 14,9 cala (sterujący). Zmieniona została również kierownica oraz dźwignia biegów. Innowacyjnym elementem jest panel interakcji BMW, który rozciąga się przez całą deskę rozdzielczą aż po boczki drzwi.

Tylna część kabiny oferuje luksusową atmosferę dzięki pakietowi Executive Lounge, z rozkładanym siedzeniem i pełną integracją systemów multimedialnych. Długie drzwi ułatwiają wsiadanie, a purystyczna linia tyłu podkreśla prestiżowy charakter limuzyny.