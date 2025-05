Marta Nawrocka jest mocno zaangażowana w kampanię prezydencką swojego męża, Karola Nawrockiego. W wywiadzie z dziennikiem wyraźnie zaznaczyła, że jeśli zostanie pierwszą damą, będzie skupiać się na wsparciu osób z niepełnosprawnościami, a także promowaniu polskich tradycji i nie zamierza zmieniać swojego aktywnego stylu życia. Takie słowa jednoznacznie świadczą o konkretnym kierunku jej przyszłej aktywności publicznej.

Reklama

Poza wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami chciałabym promować naszą polską tradycję powiedziała Marta Nawrocka w rozmowie dla 'Super Expressu'

Taką pierwszą damą chce być Marta Nawrocka

Marta Nawrocka zapowiedziała również, że zamierza aktywnie promować polską tradycję. Jak zaznaczyła w wywiadzie, jest to dla niej ważny element tożsamości narodowej i rodzinnej. Jej celem jest upowszechnianie polskich wartości i tradycji w codziennym życiu społecznym, co ma jej zdaniem szczególne znaczenie w obecnych czasach.

Wspierając męża podczas kampanii widzę w jakich dziedzinach mogłabym się zaangażować. Poza wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami chciałabym promować naszą polską tradycję i wszelkie inicjatywy z tym związane wyznała Marta Nawrocka dla 'Super Expressu'

Okazuje się, że Marta Nawrocka zamierza być zupełnie inną pierwszą damą niż Agata Duda i chce pozostać aktywna, a każde działać na wielu polach:

Z natury jestem osobą aktywną i nie wyobrażam sobie, że miałabym z tej aktywności zrezygnować. dodała żona Karola Nawrockiego

15. rocznica ślubu Karola i Marty Nawrockich w cieniu kampanii prezydenckiej

Warto podkreślić, że Marta i Karol Nawroccy 22 maja świętowali 15. rocznicę ślubu. To symboliczne wydarzenie przypada w czasie kampanii wyborczej, co dodaje emocjonalnego wymiaru ich wspólnej drodze. Nawrocka mówi o swoim mężu z ogromnym szacunkiem i dumą, co znajduje odzwierciedlenie w jej słowach:

Biorąc ślub znaliśmy się już 5 lat więc byłam przekonana, że to ten jedyny. (...) Jednak świętowanie rocznicy przekładamy na czas ciszy wyborczej. Będzie inna niż wszystkie

Zobacz także:

Reklama