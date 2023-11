Marta Manowska jest prowadzącą "Rolnik szuka żony" od pierwszego sezonu programu. To dzięki niemu osiągnęła tak dużą popularność. Gwiazda w rozmowie z Party.pl zdradziła, że właśnie zaczęła zdjęcia do kolejnego sezonu "Rolnika". Obecnie trwa liczenie listów, a to oznacza, że finałowa piątka 6. edycji programu będzie wkrótce znana. Manowska przyznała, że już wiadomo, kto znajdzie się w programie, ale losy kilku osób jeszcze się ważą! Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co jeszcze zdradziła nam prowadząca o uczestnikach, którzy pojawią się w nowej edycji "Rolnik szuka żony'!

Marta Manowska na planie 6 edycji show "Rolnik szuka żony"

