Marta Manowska, która jakiś czas temu wydała książkę o uczestnikach poprzednich edycji programu "Rolnik szuka żony", zdradziła czego od nich się nauczyła.

Wiele można się od nich nauczyć. Na przykład, jak poukładać własne priorytety, jak podchodzić z szacunkiem do drugiego człowieka, do natury, do rodziny. Jak kontynuować dzieło rodziców. Po programie ponownie odwiedziłam ich, by zadać im ważne pytania, dotyczące miłości, sensu życia. O tym też jest moja książka. Jest to wywiad-rzeka. W książce pokazuję zmianę dokonującą się w moich bohaterach. A oni dają odpowiedzi na wiele pytań, które widzowie zadawali sobie już po emisji programu - przyznala w rozmowie z "Życiem na Gorąco".