Jednak wielu fanów programu jest rozczarowanych, że uczestnicy kontaktują się ze sobą przed nagraniami.

My nie mamy na to wpływu. Jedni się skontaktują, inni nie. Ludzie piszą, że zostały złamane zasady programu, ale ja zawsze powtarzam, że „Rolnik…” nie ma zasad. Było na przykład oburzenie na Karola, że zaprosił do siebie Jagodę. To jest jego życie i miał do tego prawo. Inni też mogli to zrobić, ale nie zrobili.

A jak ci się pracowało z Jessicą? Specjalnie wybraliście taką osobę, żeby się coś działo?

Jessica nie została przez nikogo wybrana, napisała list, który został zauważony przez Krzysztofa. W programie zaskoczyła nas wszystkich. Jest na pewno kolorowym ptakiem. Okazała się szczerą osobą i pozostała sobą. Często zdarza się, że jak ktoś wykracza poza kanon ogólnie akceptowanego zachowania czy wyglądu, to go hejtujemy. A ja życzę każdemu takiego luzu i autentyczności, jakie ma Jessica. Kiedy wyjechała od Krzyśka, powiedziała, że wraca do swojego Leszna, gdzie spotka mężczyznę swojego życia. Tego jej życzę.

Widzę, że choć edycja już zakończona, ci bohaterowie nadal są ci bliscy. Twoje życie kręci się wokół pracy?

Ostatnio tak. Teraz promuję „Sanatorium…”, ale już przygotowuję się do „Rolnika…”. I rzeczywiście doba zaczyna być za krótka. Teraz mam taki moment, że nie myślę o urlopie, wręcz mam apetyt na jeszcze więcej projektów! Czuję, że w moim życiu jest czas na wszystko. Na pracę, na miłość i rodzinę. Na szczęście wszystko dobrze jest poukładane.