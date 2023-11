1 z 4

Marta Manowska do tej pory znana była przede wszystkim z programu "Rolnik szuka żony". To właśnie ta sympatyczna blondynka swatała ludzi i kibicowała im, gdy podejmowali niekiedy najważniejsze decyzje w swoim życiu. Teraz Marta Manowska pojawiła się w całkiem nowym programie pt. "Sanatorium miłości". Nie różni się on aż tak bardzo od "Rolnika". Podstawową różnicą jest jednak to, że bohaterami nie są rolnicy, ale... emeryci. Marta Manowska spędziła z nimi aż trzy tygodnie w sanatorium. Gwiazda pokazała niedawno na Instagramie, jakie wyzwania czekały tam na nich. Na jednym ze zdjęć Marta Manowska jest... naga! O co chodzi? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

POLECAMY: Marta Manowska zmieniła swój wizerunek? W takiej fryzurze jeszcze jej nie widzieliście