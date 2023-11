W ostatnim z wywiadów dla WP Marta zdradziła, że jest zakochana, ale jest to "trudna miłość". Czy gwiazda w końcu zdecydowała się wyjawić kim jest jej partner?

Myślę, że to ten jedyny. I tak mówię więcej, niż do tej pory mówiłam (...). Mam takie poczucie, że jak miłość, to na całe życie. Jak miłość to przyjaźń. Jak miłość, to taka osoba, która żyje podobnym życiem i zrozumie to, że jesteśmy cały czas w trasie i bierzemy dzieciaki pod pachę i wsiadamy do kampera i jedziemy przed siebie. Ta miłość sama mnie znalazła – mówiła.