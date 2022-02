Marta Manowska i Robert Bodzianny są parą? Gwiazda "Rolnik szuka żony" zdradziła prawdę! 

Czy Marta Manowska i Robert Bodzianny są parą? Takie pytanie zadają sobie wszyscy, którzy śledzą Imnstagram prowadzącej "Rolnik szuka żony". Jakiś czas temu prezenterka oraz brat Pawła z "Rolnik szuka żony" udali się na wspólne egzotyczne wakacje, a w sieci zaczęło być głośno o ich rzekomym związku. Manowska postanowiła w końcu wyjaśnić cała prawdę!

Na początku stycznia 2022 roku Marta Manowska wyjechała na długi urlop. W ciągu kilku tygodni zwiedziła m.in. Meksyk, Panamę, Belize czy Kostarykę. Szybko okazało się, że prowadząca "Rolnik szuka żony" podróżuje z Robertem Bodziannym, wszyscy więc zaczęli sugerować, że są w szczęśliwym związku! O swojej relacji z mężczyzną gwiazda TVP długo milczała. Dała jednak namówić się na wywiad w "Pytaniu na śniadanie"! W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem Marta Manowska zdradziła, co tak naprawdę ich łączy:

To mój kompan z podróży. Widzieliśmy się raz w życiu, podczas zdjęć do "Rolnik szuka żony" u Pawła, kiedy przyjeżdżały kandydatki do Pawła i Robert tego dnia wysłał sobie paczkę po podróży do Stanów, bo on faktycznie podróżował dookoła świata. On dwa lata temu przerwał podróż, na granicy Belize utknął ze względu na COVID. Razem oglądaliśmy tę paczkę, którą sobie wysłał, ona była pełna magnesów, kartek, tego wszystkiego, co upolował i ja czułam, że też się tym ekscytuję. Ostatecznie wyruszyliśmy we dwójkę - mówiła Manowska w "Pytaniu na śniadanie".