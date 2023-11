3 z 4

Tato, wróć trzeźwy!

Potem Kamil nie miał już żadnych poważnych problemów ze zdrowiem, co nie oznacza, że jego dzieciństwo było sielskie. Przeciwnie. Kilkuletni Glik szybko poznał ciemniejsze strony życia. Wychowywał się w Jastrzębiu-Zdroju na osiedlu Przyjaźń, które miało wówczas bardzo złą sławę. Burdy, kradzieże, wszechobecny alkohol i interwencje policji były tu na porządku dziennym. Funkcjonariusze byli częstymi gośćmi także w mieszkaniu państwa Glików.

„Ojciec dużo pił, kłócił się z mamą. Z bratem musieliśmy na to patrzeć, czasem reagowałem, choć mając 15–16 lat, trudno coś zrobić. Mama dzwoniła po policję, mówiła, że tata jest agresywny i pijany. Przyjeżdżali, kończyło się na upomnieniach. Na osiedlu takich wezwań było wiele, dla policji standardowa sytuacja. Dla mnie też, byłem do tego przyzwyczajony”, wspominał Kamil w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego”.

Sytuacja nie zmieniła się nawet wtedy, gdy jego tata wyjechał do pracy do Niemiec. Gdy co jakiś czas przyjeżdżał na kilka dni do domu, najpierw była radość, a potem koszmar powracał.

„Do awantur nie dochodziło codziennie, ale ze dwa, trzy razy na jego wizytę”, wyznał Kamil.

Dodał również, że wielokrotnie próbował nakłonić ojca do walki z nałogiem.

„Takich rozmów były tysiące, czy ze mną, czy z dziadkami. Mówiłem: »Tato, przyjdź dziś trzeźwy«. Wystarczało na kilka dni. Namawialiśmy go na różne terapie. Czasem je rozpoczynał, ale po tygodniu wracał do picia”, opowiadał piłkarz.

Ojciec Kamila nigdy nie wyszedł z uzależnienia. Zmarł w wieku 42 lat na zawał. Kamil miał wtedy 19 lat, ale był znacznie dojrzalszy od rówieśników. Przez lata nieobecności taty to on musiał pomagać mamie w codziennych sprawach, zwłaszcza w opiece nad młodszym bratem, dla którego był jak ojciec. Samemu Kamilowi brakowało jednak męskiego wzorca i niewiele brakowało, a wpadłby w złe towarzystwo. „Imprezy zaczęły się szybko. Najpierw w piwnicach, suszarniach. Potem były dyskoteki, siedzenie na ławkach. Alkohol kupowaliśmy nielegalnie, w melinach. Na osiedlu były osoby, które przywoziły go z Czech, za 10 zł można było kupić pół litra wódki. Wystarczało na cztery, pięć osób. To była rozgrzewka, po niej szliśmy na imprezę”, wyznał w jednym z wywiadów. Ale nawet kiedy Glik wracał do domu pijany w środku nocy, to rano wstawał i szedł na trening. Piłka otworzyła przed nim drzwi do normalnego życia.

