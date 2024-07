Mariusz Pudzianowski okradziony! Ukradziono mu ciągnik New Holland. Strongman wyznaczył nagrodę za odnalezienie maszyny i ma propozycję dla złodzieja…

Choć wyglądało to na primaaprilisowy dowcip, wcale nim nie było. Nasz strongman jest całkiem poważny…

Jak podaje “Pudzian”, jest to ciągnik rolniczy New Holland T5 115. Ten model, nawet kilkunastoletni, kosztuje 60-80 tys. zł. Numer rejestracyjny skradzionej maszyny to ERW 2C14. Ma charakterystyczne czarne obciążniki na kołach.

Mariusz Pudzianowski wyznaczył nagrodę za udzielenie informacji o miejscu postoju swojej własności. Nagroda jest wysoka - bo aż 10 tys. zł. Strongman apeluje też do fanów o przekazywanie wiadomości o kradzieży.

Skradziono mi ciągnik! Wysoka nagroda!

⚠ UWAGA! To nie jest prima aprilis! Kupiłem fajny ciągnik, a w nocy 30/31 marca 2016 o godz 0:35 w Białej Rawskiej przy Mickiewicza 19, skradziono mi go z placu. Ciągnik rolniczy model: New Holland T5 115. Za udzielenie informacji o jego miejscu postoju wysoka nagroda: 10 tysięcy zł ❗❗❗NR REJ: ERW 2C14 - charakterystyczne czarne obciążniki na kołach widoczne na zdjęciu.Panu złodziejowi proponuję go odstawić gdzieś! Monitoring zapisał wszystko i to tylko kwestia czasu!! Pożytku nie będzie miał z niego, bo dobrze oznakowany jest!!!Podajcie to dalej moi drodzy,Mariusz Pudzianowski

Posted by Mariusz Pudzianowski on Friday, April 1, 2016