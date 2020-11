Mariusz Jakubowski wróci jako finalista "Top Model"? Nowy wpis uczestnika wywołał poruszenie

Mariusz Jakubowski dostał propozycję zastąpienia Dominica D'Angelica w finale "Top Model"? Niedługo po tym jak zapadła decyzja o dyskwalifikacji finalisty skazanego za przestępstwo seksualne, internauci mieli nadzieję na powrót Mariusza do show. Wielu sympatyków przystojnego modela uważa, że należała mu się druga szansa na wygraną. Czy faktycznie otrzymał taką propozycję? Jego nowy wpis wywołał sporo spekulacji!

Mariusz Jakubowski odrzucił propozycję powrotu do finału "Top Model"?

To będzie zdecydowanie jeden z bardziej emocjonujących finałów "Top Model". Niestety zwieńczenie 9. edycji show odbędzie się w atmosferze skandalu. Po tym, jak dzień przed finałem do mediów przedostała się informacja o kryminalnej przeszłości Dominica D'Angelica, twórcy show zdecydowali o usunięciu go z programu:

W związku z informacjami o przeszłości Dominica D’Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału Top Model. Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu

Załamany Dominic D'Angelica wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że nigdy nie został uznany za winnego. Oświadczył, że w przeszłości przebywał w areszcie ale nie w związku z oskarżeniem o wykorzystywanie seksualne. Nie odniósł się jednak bezpośrednio do zarzutów dotyczących seksu z nieletnią poniżej 16. roku życia.

W związku z dyskwalifikacją jednego z czterech finalistów "Top Model 9", widzowie zaczęli apelować do telewizji TVN, by zaprosiła dodatkowa osobę jako czwartego finaliste. Chcieliby, aby ponownie szansę zawalczenia o tytuł najlepszego modela otrzymał Mariusz Jakubowski, który niedawno pożegnał się z programem. Na profilu uczestnika na Instagramie pojawił się tajemniczy wpis, mogący sugerować, że Mariusz Jakubowski otrzymał propozycję powrotu do programu, ale nie zdecydował się z niej skorzystać:

Moja przygoda w @topmodelpolskatvn dobiega końca. Zrobiłem dobrze. Dziękuję za wszystko. - napisał wczoraj wieczorem

Ten wpis wywołał spore poruszenia wśród fanów:

- To brzmi jakbyś dostał szansę powrotu ale odmówiłeś

- Dokładnie o tym samym pomyślałam po przeczytaniu opisu

- Tak zachowują się przyjaciele... Odmówił... Brawo...

Mariusz Jakubowski jednak nie odpowiedział, czy jego wpis dotyczył rezygnacji z powrotu do show. W końcu jako finalista, który dołączył do ostatecznej obsady w ostatniej chwili nie miałby sesji zdjęciowej, która jest robiona każdemu finaliście.

Wpis Mariusza Jakubowskiego z "Top Model" wywołał zaciekawienie fanów. Internauci uważają, że otrzymał propozycję dołączenia do grona finalistów, jednak zdecydował się jej nie przyjmować. Oto jego wpis:

Finał "Top Model" miał odbyć się z 4 uczestnikami, jednak z związku z dyskwalifikacją Dominica na scenie zobaczymy tylko trzech uczestników, którzy zawalczą o tytuł "Top Modela" lub "Top Modelki" w ostatecznym starciu.