Tuż przed finałowym odcinkiem 9. edycji "Top Model", media obiegła szokująca informacja na temat przeszłości jednego z uczestników programu - Dominica D’Angelica. Według tych doniesień, Dominic miał się dopuścić przestępstwa na tle seksualnym. Jak wynika z dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach rządowych kalifornijskiego hrabstwa Amador, mężczyzna w 2011 roku został skazany za uprawianie seksu oralnego z osobą nieletnią, poniżej 16. roku życia, sam mając wtedy 22 lata.

W sieci dosłownie zawrzało, a wielu fanów programu po ujawnieniu tej informacji domagało się usunięcia Dominica z finału "Top Model". Stacja TVN we wtorek 24. listopada, czyli na dzień przed wielkim finałem wydała oświadczenie w tej sprawie, z którego dowiedzieliśmy się, że w obliczu tych wszystkich doniesień, Dominica faktycznie nie zobaczymy już w programie.

W związku z informacjami o przeszłości Dominica D’Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału Top Model. Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Jeśli okaże się, że w procesie rekrutacji tego uczestnika nie zachowano należytej staranności, zostaną wyciągnięte konsekwencje - informuje Marcin Barcz, Dyrektor Pionu Komunikacji Korporacyjnej TVN Grupa Discovery

Dominic postanowił przerwać milczenie i odniósł się do całej sprawy. Jak wygląda to z jego perspektywy? Zobaczcie jego oświadczenie.

Top model: Dominic D’Angelica wydał oświadczenie

Dominic D'Angelica odniósł się do medialnych doniesień na temat jego przeszłości. Model w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych przytacza kilka faktów na temat wyroku i tłumaczy dlaczego poszedł na układ, godząc się na wyrok w zawieszeniu:

Fakty. Nigdy nie zostałem uznany za winnego. Nigdy nie udało mi się dokończyć procesu w 2013 roku, ponieważ dwóch sędziów było chorych i nowy sędzia nie pojawił się na rozprawie. Nie stać mnie było na rozpoczęcie nowego procesu. Z tego powodu byłem zmuszony pójść na układ na wyrok w zawieszeniu. Spędziłem cztery miesiące w areszcie prawie dwa lata później przez naruszenie wyroku w zawieszeniu, kiedy broniłem moją ciocię przed jej agresywnym partnerem. Byłem w areszcie NIE w związku z oskarżeniem o wykorzystywanie seksualne. Nie jestem przestępcą ani oprawcą.

Co ciekawe, Dominic D'Angelica w oświadczeniu odnosi się do wyroku, ale nie komentuje sytuacji, której on dotyczy czyli seksu z nieletnią. Mężczyzna dodał też, że to dla niego bardzo trudny czas i w najbliższej przyszłości postara się więcej wyjaśnić na temat informacji dotyczących przestępstwa seksualnego.

To bardzo trudny czas dla mnie. Wiem, że jest wiele pytań. Na ten moment jestem bardzo zraniony, dlatego umieściłem kilka faktów w moim poście. W przyszłości napiszę bardziej szczegółową wiadomość, kiedy będzie lepiej - Dominic D’Angelica dodał w opisie do zamieszczonego oświadczenia.

