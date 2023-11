Gdy okazało się, że w programie "Agent - Gwiazdy 4" pojawi się Andrzej Gołota, wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Nikt nie spodziewał się, że znany pięściarz weźmie kiedyś udział w tak ekstremalnym show. Chwilę później okazało się, że w programie zobaczymy także jego żonę! Po raz pierwszy w historii polskiej edycji "Agent - Gwiazdy" w show występuje para. Niestety, Mariola Gołota nie zdołała chyba zdobyć sympatii wszystkich widzów. Jej zachowanie jest ostro krytykowane przez internautów.

Mariola Gołota w "Agent - Gwiazdy 4"

Mariola Gołota od lat jest menedżerką swojego męża. Wygląda na to, że podobnie jest także w ich życiu prywatnym - to Mariola Gołota decyduje o tym, co i kiedy robią. Przynajmniej tak jest w programie "Agent - Gwiazdy 4".

Mariola i Andrzej są nierozłączni, co coraz bardziej nie podoba się innym uczestnikom. W 3. odcinku chcieli nawet, by Andrzej przestał być skarbnikiem grupy, ponieważ boją się, że jego żona ma wpływ na gotówkę, którą przechowuje...

Gdy Kinga Rusin dzieli grupę na drużyny, Andrzej i Mariola zawsze są razem. Raz Gołota wyłamał się i popłynął bez swojej żony, by ratować Krystynę Czubówną. To sprowadziło na niego gniew małżonki.

Po 3. odcinku na Mariolę po raz kolejny posypały się gromy. Internautom nie podoba się zachowanie żony Andrzeja Gołoty. Szczególnie to, w jaki sposób traktuje boksera.

- To jest jego matka czy żona? Przecież robi z niego kogoś, kto nawet siku sam nie zrobi - Nie ma mocnych, na Mariole, Która ciągle nad Andrzejem ma kontrolę ???? - Do Andrzeja nic nie mam, mówi jak mówi, sport trenował jaki trenował, więc no niestety. Ale Mariola porażka, niańczy jak dziecko go a chłop sobie doskonale poradził z zadaniem - Mariola chyba ubezwłasnowolniła Andrzeja. Nie wiem o co jej chodzi, bo facet sobie bardzo dobrze radzi bez niej! Dajesz Endrju! - piszą internauci.

Ale nie brakuje osób, które stanęły w obronie Marioli.

- Nikt nie powinien komentować relacji małżeńskiej Gołotów - to ich małżeństwo i ich sprawa. Brawo Koterski za zdrowe podejście ???? - Przecież pani Mariola, Andrzeja broni. Jak był bokserem i np. dziennikarze go atakowali. To pani Mariola go broniła, i tak pozostało do teraz. Takie jest moje zdanie - Widzę, że po odejściu Edyty, gawiedź znalazła sobie żonę Gołoty do głupiego hejtu - bronią Gołotów widzowie.

Co myślicie o zachowaniu Marioli Gołoty?

Czy jest zbyt opiekuńcza wobec swojego męża?

