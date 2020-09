Marina wypuściła najnowszy teledysk. W "Nigdy więcej" śpiewa: "Dzisiaj śpiewam yummy yummy razem z moim dzieckiem!"

Marina zrobiła to! Żona Wojciecha Szczęsnego wypuściła swój najnowszy utwór, który powstał we współpracy z raperem Young Igim - to "Nigdy więcej". W utworze Marina zwraca się głównie do... swoich hejterów. Poniżej prezentujemy fragmenty tekstu jej piosenki:

Kiedy wsiadam w nowy wóz, a Ty masz pretensje. Nie wymawiaj takich słów do mnie nigdy więcej. Dzisiaj cisza to mój klucz, otwórz moje serce. Nikt mnie nie rozumiał tak jak Ty tu nigdy wcześniej.

Marina w utworze śpiewa też o swoim życiu z Wojciechem Szczęsnym, o tym że jej życie to fantazja:

Moje życie to fantazja, więc mów do mnie przez sen. Nie zboczyłam z mojej drogi słońce nigdy wcześniej. Dwa tygodnie ani słowa, tylko Ty wiesz, jaka jestem. Nigdy więcej go nie oddam, on zaryczy jeszcze. Dzisiaj śpiewam yummy yummy razem z moim dzieckiem!

Marina postanawia w piosence rozmówić się również z hejterami:

Stoję dumna przed mym losem pokaż co masz dla mnie. Pięć kroków nad niebem, zaginam czasoprzestrzeń. Tematy niepotrzebne odcinam od siebie.

Co ciekawe, w ostatniej scenie teledysku pojawia się Wojciech Szczęsny! W scenie widzimy, jak Szczęsny obejmując Marinę, odprowadza ją, a ta na końcu posyła wszystkim czarujący uśmiech. Słodkie?

Zobacz także: Marina i Wojciech Szczęsny planują drugie dziecko! Wybrali już imiona

Poniżej możecie posłuchać najnowszego utworu Mariny i zobaczyć teledysk. Czy okaże się hitem jesieni?

Jak wam się podoba najnowszy utwór i teledysk Mariny?

YouTube

Marina pojawia się w teledysku m.in. jako blond piękność.

YouTube

Marina w teledysku postawiła na klimat lat dziewięćdziesiątych.