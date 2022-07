Marina w pierzastej stylizacji na weselu przyjaciółki. Zabrakło Wojciecha Szczęsnego 

Wojciech Szczęsny i Marina wzięli ślub w sobotę. Do ostatniego dnia ślub owiany był tajemnicą. Marina, Szczęsny, rodzina oraz przyjaciele zaproszeni na ślub milczeli na ten temat. Nikt nie chciał zdradzać szczegółów ślubu, ponieważ Marinie i Szczęsnemu zależało na tym, aby uroczystość była bardzo kameralna! Dodatkowo tajemniczy klimat podsycił fakt, że Szczęsny w piątek opuścił zgrupowanie kadry... W sobotę tajemnicę młodej pary zdradził Łukasz Wiśniowski, dziennikarz sportowy: Czas przestać gadać, że Wojtek Szczęsny jest młody i niedojrzały. Facet właśnie został mężem. Razem z żoną Mariną, ruszają na weselicho :) - napisał Wiśniowski. Wesele Mariny i Szczęsnego odbyło się w Grecji. Przypomnijmy, Marina i Szczęsny zaręczyli się w lipcu ubiegłego roku. Piłkarz oświadczył się podczas imprezy urodzinowej wokalistki. Na zaręczyny Wojciech Szczęsny przygotował dla Mariny niespodziankę. Pierścionek kultowej marki jubilerskiej Tiffany&Co to marzenie każdej kobiety. Kosztował prawie... 50000 tysięcy złotych! Jeszcze raz gratulujemy młodej parze! Teraz czekamy na zdjęcia z ich wesela. Ciekawe, jaką kreację wybrała Marina! ;) Zobacz też: TYLKO U NAS: MaRina szczerze o ślubie w młodym wieku: "Jak się wie, że to właściwa osoba, to..." Zobacz: Mamy zdjęcia ze ślubu Mariny! Jej suknia mogła kosztować nawet... Ta kwota zwala z nóg! ZDJĘCIA Tajemnicę Szczęsnego i Mariny zdradził Łukasz Wiśniowski. Marina i Wojciech Szczęsny wzięli ślub. Szczęsny i Marina wzięli ślub! Marina i Szczęsny pasują do siebie? To bardzo modna para!