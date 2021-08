Marina Szczęsna nie chciała przyćmić Joanny Opozdy w dniu ślubu? Zobaczcie jej kreację 

Miłość w związku Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego kwitnie w najlepsze! Paparazzi "przyłapali" parę pod jednym z warszawskich klubów... całującą się na ulicy. Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia Antoniego Królikowskiego i gwiazdy serialu "Pierwsza miłość". Zrobiło się naprawę gorąco! Joanna Opozda i Antoni Królikowski w namiętnym pocałunku Joanna Opozda i Antoni Królikowski spotykają się od niedawna, ale dziś zdecydowanie tworzą jeden z najgorętszych związków w show-biznesie. Antek zaczął spotykać się z piękną gwiazdą serialu "Pierwsza miłość" po tym, jak rozstał się ze swoją byłą partnerką, Kasią. I chociaż początkowo zakochani próbowali ukryć swój związek, dziś chętnie pokazują się razem i publikują w sieci wspólne, romantyczne zdjęcia. Miłość między dwojgiem ludzi to piękna rzecz i wiem, że trzeba to uczucie pielęgnować. Czas pokaże, co będzie, bo każda relacja to sztuka kompromisu. Ale jestem dobrej myśli, bo tak szczęśliwa jak z Antkiem nie byłam już dawno - Joanna Opozda wyznała ostatnio w rozmowie z "Party". Dowodem na to, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski są ze sobą naprawdę szczęśliwi są najnowsze fotki paparazzi, na których widać, jak namiętnie całują się na ulicy. Zakochani po wyjściu z klubu nie zwracając uwagi na nikogo, przytulali się i czule calowali. Zobaczcie sami! Zobacz także: Były partner Joanny Opozdy skomentował jej związek z Antonim Królikowskim! Joanna Opozda i Antoni Królikowski całują się na ulicy. Miłość w ich związku kwitnie! Zakochani po wyjściu z klubu nie szczędzili sobie czułości.