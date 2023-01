Marina Łuczenko-Szczęsna pochwaliła się talentem Liama. Jednak nie piłka nożna?

Reprezentacja Polski odpadła już z Mistrzostwa Świata 2022 po przegranym meczu z Francją, wszyscy zgodnie twierdzą, że największym bohaterem tych rozgrywek był Wojciech Szczęsny, który sprawdził się doskonale jako bramkarz! Okazuje się, że wielkim wsparciem dla niego nie była tylko żona, Marina i 3-letni synek, Liam, ale także... Jan Szczęsny! Kim jest brat Wojciecha Szczęsnego? Czym się zajmuje i jak wygląda? Koniecznie zobaczcie! Wojciech Szczęsny i Jan Szczęsny wyglądają jak bliźniacy! Podczas tegorocznego mundialu Wojciech Szczęsny został bohaterem meczu Polska-Argentyna . To właśnie jemu wierni kibice przypisują legendarny wyczyn - wyjście polskiej kadry z grupy, pierwszy raz od 36 lat! Polski bramkarz w Katarze wykazał się ogromną intuicją i doświadczeniem. Po przegranym meczu z Francją cały świat obiegły zdjęcia, jak Wojciech Szczęsny pociesza swojego syna, Liama. Internauci twierdzą, że to kopia ojca. Okazuje się jednak, że i jego brat wygląda jak jego bliźniak! Jan Szczęsny także wspierał swojego brata podczas tegorocznego mundialu i nie ukrywał swojej dumy. Ten jest o trzy lata starszy od Wojtka, jednocześnie bardzo do niego podobny, niektórzy więc twierdzą, że są bliźniakami! Sam Jan w wywiadzie dla portalu "Jastrząb Post" wyznał, że niejednokrotnie musiał rozdawać autografy, bo był mylony z popularnym bramkarzem. Zobacz także: Wojciech Szczęsny o reakcji syna po meczu. "Zrozumiał, że można przegrać z dumą i honorem" Więzy krwi i wizualne podobieństwo to jednak nie wszystko, co łączy panów. Okazuje się, że Jan Szczęsny również jest piłkarzem i kocha sport! Chyba nie będzie dużym zaskoczeniem, jeśli dodamy, że ten także gra na pozycji bramkarza. Nie zrobił jednak tak spektakularnej, sportowej kariery jak Wojciech Szczęsny , jednak swego...