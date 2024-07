Marina Łuczenko-Szczęsna zdradziła kulisy swojego ślubu z Wojtkiem Szczęsnym. Opowiedziała też, jak doszło do współpracy z Jamesem Arthurem. Artystka już od kilku miesięcy tworzy szczęśliwe małżeństwo z piłkarzem. Ich bajeczny ślub był wielkim wydarzeniem, które relacjonowały wszystkie media. Wielkim zaskoczeniem okazało się wówczas, że na przyjęciu weselnym dla państwa młodych zaśpiewał właśnie James Arthur. Marina w rozmowie z portalem wp.pl opowiedziała, jak wyglądał ten magiczny wieczór.

Reklama

Zobacz także: Marina pokazała piękne zdjęcie ze ślubu, a fani skrytykowali Wojtka Szczęsnego! Zobaczcie, za co!

Występ Jamesa był niespodzianką dla gości, a zaczęło się od tego, że wszystkich poprosiliśmy na parkiet, by wykonać pierwszy taniec. W międzyczasie James i jego muzycy wyłonili się i zaczęli wykonywać utwór „Roses”, który w oryginalnej wersji James wykonuje z Emeli Sande. Zatańczyłam z Wojtkiem pierwszą zwrotkę i refren, po czym dołączyłam do Jamesa na drugą zwrotkę i następnie wspólnie dokończyliśmy piosenkę. Potem było jeszcze kilka wspólnych utworów oraz pamiętna przedpremiera specjalnie dla naszych gości obecnego, pierwszego singla Jamesa „Say You Won’t Let Go”. Był też oczywiście czas na mój singiel „On My Way”, nowe piosenki planowane na mój album, freestyle i typowo weselne pieśni. Zabawa była przednia, to był niezapomniany wieczór - zdradziła artystka.

Jak już wiemy, wspólne śpiewanie na weselu, zaowocowało wspólnym singlem, który miał premierę właśnie dzisiaj.

Jak doszło do ich współpracy? Okazuje się, że to sam James Arthur chciał, żeby to Marina wystąpiła w z nim w duecie.

Zobacz także

Współpraca z Jamesem Arthurem przy singlu „Let Me Love The Lonely” to inicjatywa managementu Jamesa i jego przedstawicielstwa w Polsce. Uważali oni, że singiel ten ma duży potencjał na duet, a do tego przyda się wzmocnienie w Polsce projektu kolaboracją ze znaną osobą-zdradziła w rozmowie z portalem.

Słyszeliście już nową piosenkę Arthura Jamesa i Mariny? Fajna?

Zobacz także: Jest już cała piosenka Mariny i James'a Arthura! "Let Me Love the Lonely" będzie hitem?

Marina opowiedziała o współpracy z Jamesem Arthurem.

Reklama

Piosenkarka zdradziła również kulisy swojego ślubu z Wojtkiem Szczęsnym.