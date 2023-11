Marina Łuczenko-Szczęsna wraz z rodziną mieszka w Turynie. Piosenkarka przeprowadziła się do Włoch dla męża, który jest bramkarzem w tamtejszym klubie, mianowicie w Juventusie. Mimo to przyjaciółka Anny Lewandowskiej często bywa w Polsce z uwagi na liczne kontrakty zawodowe. Czy po zakończeniu kariery piłkarskiej przez sportowca gwiazda zamierza wrócić do kraju? Okazuje się, że nie...

Reklama

Marina nie zamieszka w Polsce

Żona Wojciecha Szczęsnego przyjęła ostatnio propozycję od TVN i zgodziła się zagrać w kontynuacji dawnego serialu "39 i pół". To oznacza, że gwiazda więcej czasu spędza teraz w podróżach, bowiem nie mieszka w Polsce. Marinie nie przeszkadza jednak życie na walizkach. Jak i jej pociecha - roczny Liam uwielbia podróżować i w samolotach zachowuje się bardzo grzecznie. Jak się okazuje na chłopczyka czeka jeszcze wiele długich lotów, bo już za kilka lat rodzice pragną wyprowadzić się z Europy!

Swoje projekty realizuję głównie w Polsce, dlatego często kursuję między Warszawą a Turynem (...) Gdybym miała wybrać jedno, ulubione miejsce na ziemi, wskazałabym na Los Angeles. Zanim poznałam Wojtka, mieszkałam tam ponad pół roku i zakochałam się w tym mieście bezgranicznie. Już kilka razy zabrałam tam mojego męża i on też je pokochał. Planujemy zamieszkać w Mieście Aniołów całą rodziną, gdy Wojtek skończy karierę piłkarską - powiedziała Marina w najnowszym JOY'u.

Zobacz także: Marina w identycznej spódnicy co... Julia Wieniawa! Która wygląda lepiej? Zobacz!

Teraz już wiadomo, dlaczego Marina i Wojtek zdecydowali się nadać chłopcu zagraniczne imię. Liam będzie miał łatwiej przedstawić się innym dzieciom, tak jak np. synek Izabeli Janachowskiej, Christopher, który właśnie z uwagi na wiele podróży rodziców nie otrzymał polskiego imienia.

Myślicie, że Marina i Wojtek po przeprowadzce do Los Angeles przestaną przyjeżdżać do Polski? My mamy nadzieję, że nie i jeszcze będziemy spotykać ich u nas na czerwonych dywanach!

Marina i Wojtek planują zamieszkać w Mieście Aniołów

Instagram

Synek piosenkarki ma na imię Liam

Instagram