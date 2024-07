Marina jest jedną z nielicznych TYCH gwiazd, którym "Playboy" za sesję mógłby zapłacić bardzo dużo. Piosenkarka dotychczas nie zgodziła się na rozbierane zdjęcia, ale za to bardzo chętnie kusi na swoim Instagramie. Co jakiś czas Łuczenko wrzuca zdjęcia z wakacji, skąpana w słońcu Ameryki ubrana w kuse bikini, albo udostępnia takie wideo jak to dzisiaj.

Gwiazda pochwaliła się krótką relacją z siłowni. Bez makijażu, ubrana w obcisłe sportowe rzeczy eksponujące jej ponętne kształty oznajmia światu, że jest szczęśliwa. Świadczą o tym również hashtagi:

#nomakeup, #nosmoking, #fit, #nike, #healthy, #gym, #marinaluczenko, #running, #abs, #nikeplus, #workout, #happy

Wojtek Szczęsny może być dumny ze swojej dziewczyny? Zobacz: "Lepiej być nie może"

