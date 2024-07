1 z 12

Minęło już kilka miesięcy od wydania debiutanckiej płyty Mariny pt. "Hardbeat". Promujący ją singiel "Electric Bass" sporo namieszał na listach przebojów, a teledysk cały czas jest grany w stacjach muzycznych. Naszym skromnym zdaniem był to jeden z najlepszych polskich klipów ubiegłego roku. Jego twórcy wykazali się sporą kreatywnością, a sama Marina jak zwykle ciekawymi stylizacjami. Ale przyszedł czas na kolejny krok, czyli premierę teledysku do drugiego singla z płyty. Tym razem będzie to "Saturday Night", który podobno "wzbudzi mnóstwo kontrowersji".

Marina zorganizowała wczoraj dla swoich fanów i przyjaciół mini koncert połączony z przedpremierą klipu. Na swojego Facebooka wrzuciła też kilkanaście zdjęć z planu teledysku. Sądząc po jakości poprzedniej produkcji i trailerze jaki można już zobaczyć w internecie i zdjęciach z planu, szykuje się kolejne małe arcydzieło.

