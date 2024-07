Marina Łuczenko w ubiegłym roku wydała swoją debiutancką płytę "HardBeat" i promuje ją w bardzo konsekwentny sposób. Gwiazda regularnie pojawia się na imprezach wystylizowana w charakterystycznym looku. Występuje ze swoim repertuarem na najważniejszych wydarzeniach publicznych i zamkniętych, gdzie zawsze robi furorę, a także promuje klipy w stacjach telewizyjnych.

Pierwszy teledysk Mariny promujący album, "Electric Bass" (zobacz),doczekał się pozytywnych recenzji i ponad miliona odtworzeń w serwisie YouTube. Teraz przyszła kolej na następny, do piosenki "Saturday Night". Na efekt ostateczny przyjdzie nam co prawda poczekać do końca lipca, ale już teraz możecie zobaczyć przedsmak tego, co działo się na planie.

Marina w wózku sklepowym, w tle obdarte ściany tunelu, trzy tancerki i bardzo stylowy look. To chyba nie może się nie udać. Zobaczcie zdjęcia: