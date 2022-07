Marina Łuczenko zdradziła, dlaczego jest "zawsze sama na weselach". Co z Wojtkiem Szczęsnym?

Marina Łuczenko-Szczęsna od lat budzi ogromne emocje, a odkąd związała się z Wojtkiem Szczęsnym i wiedzie dostatnie życie w Turynie, internauci z zapartym tchem śledzą niemal każdy jej ruch. Fani artystki z napięciem wyczekują na kolejne nowinki z życia prywatnego i zawodowego pary, nowe stylizacje gwiazdy czy jej rodzinne zdjęcia. I choć większość sympatyków artystki jest zachwycona internetową działalnością swojej idolki, niektórzy zarzucają Marinie, że po wyjściu za mąż marnuje swój talent, ponieważ skupiła się na rodzinie, a na płytę kazała czekać fanom kilka lat. Teraz Marina zaskoczyła wszystkich i opublikowała w sieci nagranie, na którym śpiewa utwór Edyty Górniak, "To nie ja" i przy okazji zdradziła, dlaczego nie tworzy ballad, mimo że ma do tego warunki. Wbiła szpilę polskiej divie?! Zobacz także: Marina pokazała zdjęcie z czasów, kiedy była najgrubsza! „Fatalna stylizacja, make-up, fryzura” Marina Łuczenko-Szczęsna śpiewa piosenkę Edyty Górniak Marina Łuczenko-Szczęsna od najmłodszych lat występuje na scenie, a do polskiego show-bizensu wkroczyła z przytupem już w wieku 19 lat. Pod skrzydłami Universal Music Group tworzyła POP-we kawałki. Po związaniu się z piłkarzem Juventusu Turyn, w 2015 roku, wyraźnie zmieniła jednak swój muzyczny gatunek. Po trzech latach od premiery płyty "On My Way", artystka wydała album studyjny "Warstwy" prezentując swój raperski talent. Na płycie wystąpił między innymi raper, Smolasty. Niestety, pomimo wielu pochwał fani tęsknią za jej starymi kawałkami. By spełnić oczekiwania swoich fanów, ukochana żona Wojciecha Szczęsnego pochwaliła się domowym występem do piosenki Edyty Górniak , "To nie ja",...