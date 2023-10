Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna tworzą udaną parę już od 10. lat. Wiadomo, że są ze sobą niezwykle szczęśliwi, choć nie ujawniają w mediach zbyt wielu szczegółów z prywatnego życia. Teraz jednak piosenkarka zrobiła wyjątek. Odpowiedziała na pytanie dotyczące seksu.

Marina Łuczenko-Szczęsna o seksie z Wojciechem Szczęsnym

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna obchodzą obecnie 10-tą rocznicę związku. To właśnie w 2013 roku piłkarz po raz pierwszy zaprosił ją na randkę, na której stwierdził, że będzie jego żoną. Choć on szybko był pewien swojego uczucia, piosenkarka potrzebowała kilku miesięcy do tego, żeby jego deklaracje potraktować poważnie. Teraz gwiazda wróciła do tych chwil i udzieliła wywiadu dziennikarzowi "Super Expressu".

- To, co nam się przydarzyło, to coś, co nie przydarzyło mi się nigdy wcześniej. To przerosło moje oczekiwania. Zobacz, 10 lat już jesteśmy razem. Nic się nie zapowiada na żadne turbulencje. Bez żadnych afer, zauważ. Bez żadnych skandali - zaczęła Marina Łuczenko-Szczęsna.

W dalszej części wypowiedzi piosenkarka stwierdziła, że sekretem ich udanego związku jest to, że każde z nich spełnia się w tym, co robi. Marina Łuczenko-Szczęsna zdradziła także, iż zauważyła, że może liczyć na partnera, kiedy borykała się z problemami zdrowotnymi.

- Na początku dużo czasu spędzaliśmy razem. Ja mieszkałam z nim tak na stałe w Londynie, bo wtedy straciłam głos. Mniej pracowałam, więc zbudowaliśmy bardzo fajny fundament - mówiła artystka w rozmowie z "Super Expressem".

Następnie dziennikarz nawiązał do tego, że Marina (jak wyznała w wywiadzie dla "Vivy!") jest fanką Edyty Górniak i na niej się wzoruje. Zapytał piosenkarkę, czy - tak, jak diwa - przed koncertami odmawia sobie seksu.

- Wiesz, to jest tak intymny temat, że nie chciałabym o tym mówić publicznie, co ja robię przed koncertami. Natomiast... Z tego, co wiem, piłkarze nie mogą tego robić przed meczami, bo to ich osłabia. Więc... Tylko tyle mogę powiedzieć - dodała Marina Łuczenko-Szczęsna.

Jesteście zaskoczeni?

