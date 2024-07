Wczoraj dotarła do nas informacja, że Wojciech Szczęsny oświadczył się Marinie Łuczenko podczas jej imprezy urodzinowej. Gwiazda miała oczywiście odpowiedzieć tak. Od tamtej pory ani Marina, ani jej narzeczony nie zabrali jednak w głosu w tej sprawie. Zobacz też: Wojciech Szczęsny oświadczył się Marinie na jej urodzinach! Wiemy, co odpowiedziała!

Reklama

Marina pokazała za to zdjęcia i filmik z imprezy, na której miało dojść do zaręczyn słynnej pary. Widzimy na nich Marinę w pięknej, białej sukience oraz z balonami w ręce. Artystka pokazała również dekorację urodzinowego stołu. Trzeba przyznać, że wszystko prezentuje się bardzo wytwornie. Dekoracje były w bieli oraz delikatnym różu. Do filmiku na swoim profilu, Marina dołączyła następujący post:

????Ten przepiękny dzień zostanie w moim sercu na zawsze. Dzieki Wam moi PRZYJACIELE, a przede wszystkim Tobie @wojciechszczesny1 ???? - napisała.

O pierścionku zaręczynowym ani słowa! Czy "przepiękny dzień w moim sercu" oznacza dzień zaręczyn Mariny i Szczęsnego? Jak myślicie?

Zobacz na Polki.pl: Będzie ślub! Wojciech Szczęsny oświadczył się Marinie

Zobacz także