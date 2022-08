Marina Łuczenko pokazała nową pasję synka. Internautka: "Będzie połamany". Odpowiedziała!

Wiele gwiazd dba o to, by ich dzieci nie mogły narzekać na nudę i rozwijały się w różnych kierunkach. Anna Lewandowska przykłada dużą uwagę, by jej córki nie tylko spędzały czas aktywnie, ale również uczyły się języków. W dodatku mała Klara niedawno zaczęła też boksować. Nowe zajęcie dla swojego synka znalazła też Marina Łuczenko-Szczęsna. Nie wszystkim internautom jednak spodobał się jej pomysł. Niektórzy uważają, że może przynieść wiele szkód. Piosenkarka weszła w dyskusję z jedną z fanek.

Marina Łuczenko zabrała 4-letniego Liama na motocross. Gwiazda broni swojego pomysłu

Choć synek Mariny Łuczenko-Szczęsnej ma zaledwie cztery lata, piosenkarka postanowiła, że to czas, by rozpoczął swoją przygodę z motoryzacją. Niedawno gwiazda opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazała jego pierwszą lekcję jazdy na motocrossie.

- No to się zaczęło... Pierwsza lekcja Liama - napisała Marina Łuczenko-Szczęsna.

Nie wszystkim jednak spodobał się pomysł celebrytki. W komentarzach odezwały się zatroskane mamy, które zasugerowały, że wolałyby, żeby ich dzieci miały bezpieczniejsze zajęcie.

- O dżizas, chyba bym padła. Ja to jednak wodne sprawy ogarniam, tego wolałabym nie zaszczepiać

- Głupi pomysł... Dorośnie i jak będzie jeździł, to co wakacje to [przyp. red. - będzie] połamany... - czytamy w komentarzach.

Na jedną z uwag Marina Łuczenko-Szczęsna postanowiła odpowiedzieć.

- To nie pomysł a pasja - odpowiedziała mama Liama.

Głos zabrali także sami organizatorzy zajęć, którzy podkreślili, że ich priorytetem jest nauka bezpiecznej jazdy oraz dobrych nawyków. Zwrócili też uwagę na dzieci, które na co dzień bez kasku jeżdżą rowerami oraz hulajnogami, narażając się na poważne niebezpieczeństwo.

W czerwcu Marina Łuczenko-Szczęsna świętowała 4. urodziny synka. Myślicie, że w przyszłości zobaczymy Liama na torze wyścigowym?

