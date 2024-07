MaRina i Wojciech Szczęsny budują kino w swoim domu w Londynie! Zakochani niedawno wrócili z długiej podróży poślubnej dookoła świata. Świeżo upieczone małżeństwo odwiedziło Tokio, Hawaje i Los Angeles, a na końcu wylądowali w Warszawie, aby spotkać się z przyjaciółmi i rodziną. Kilka dni później MaRina i Wojciech Szczęsny wylecieli do Londynu, gdzie ponownie przeprowadzają się z Rzymu. Kontrakt w sprawie wypożyczenia bramkarza z Arsenalu Londyn do AS Romy właśnie dobiegł końca, a kluby nie doszły do poruzmienia o dalszych losach Wojciecha Szczęsnego. Dlatego też zakochani wracają do Londynu i na nowo urządzają się w swoim apartamencie.

Na Snapchacie MaRina pokazała, że w ich czterech kątach powstanie mini-kino. Artystka i sportowiec są miłośnikami dobrych filmów, a będąc w Los Angeles odwiedzili "Universal Studio", gdzie zobaczyli jak powstają największe kinowe produkcje. Teraz Łuczenko i Szczęsny będą mogli doświadczać filmowych emocji i efektów specjalnych nie ruszając się z domu. Na zdjęciu widać, że pracownicy montują już odpowiednie elementy, które im to umożliwią. Najprawdopodobniej będzie to ogromny rzutnik, na którym będzie można oglądać ulubione filmy i seriale.

Czy to dobry pomysł na aranżację wnętrza?

MaRina i Wojtek Szczęsny budują kino w domu

